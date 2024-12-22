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▲星巴克今foodpanda第二杯半價，明起門市連續2天「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台灣限定「客美多咖啡×布丁狗」全系列。（圖／記者蕭涵云攝）

▲焦糖布丁牛奶咖啡(冰/熱)200元、焦糖布丁奶茶(冰/熱)200元、冰與火焦糖卡士達200元。（圖／客美多咖啡提供）

▲布丁狗x客美多咖啡聯名磁鐵(3入)260元、布丁狗x客美多咖啡聯名杯墊(2入)260元。（圖／客美多咖啡提供）

大陸冷氣團影響，今（22）日最低氣溫只有10度左右，暖暖喝星巴克優惠最窩心，冷到不想出門靠外送喝「第二杯半價」；明（23）日起連續2天「買一送一」Merrier Together好友分享日，聖誕節喝大杯就有優惠，爽喝美式55元、星冰樂58元。台灣限定「客美多咖啡×布丁狗」主題飲品、甜點、可愛週邊商品一次整理。天氣冷颼颼不想出門，使用。提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供備註以及客製化服務。星巴克聖誕節大杯就有優惠！連續2天「買一送一」Merrier Together好友分享日，幫大家算好，最便宜大杯美式咖啡55元、香草星冰樂58元，連冬季必喝的太妃核果風味那堤一杯也只要80元，聖誕節優惠好甜蜜。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。客美多咖啡與三麗鷗推出一系列台灣限定主題飲品、甜點、可愛週邊商品，即日起至至2025年2月26日，開喝「焦糖布丁牛奶咖啡」與「焦糖布丁奶茶」，還為經典「冰與火」甜點打造全新聯名版本「冰與火焦糖卡士達」，酥脆的丹麥麵包夾入香濃卡士達餡、上方搭配冰涼霜淇淋，並放有布丁狗插卡再贈送一張約10x10公分盲袋貼紙，可愛到不行。這次聯名還推出限量加價購週邊商品，收藏正在享用「冰與火焦糖卡士達」及飲料的布丁狗「2入杯墊組」，或軟萌躺在客美多蘇打靴子杯及咖啡杯的布丁狗「3入磁鐵組」，即日起全台客美多咖啡限量販售，數量有限，售完為止。