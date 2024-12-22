《拳上2024》昨（21）日在台北小巨蛋開打，亞洲統神張嘉航、網紅蹦闆主秀壓軸登場，最終經過6回合廝殺，判定由紅方蹦闆獲勝，該結果讓統神非常不服表示：「他打我我都沒退，這樣判我輸合理嗎？」然而在比賽過後，原本理應蹦闆因為贏得比賽至少或多或少都會有正面評價，但因為賽後自己的人馬與統神發生衝突站不住腳，所有比賽細節被列6大罪狀，一夜之間統神直接輿論逆轉勝，連裁判都遭殃被罵爆。
有網友在社群貼文表示，很多人不知道為什麼蹦闆贏了挺統神的人卻比較多，幾個原因包括「一個手術前比統神還胖的人靠割胃瘦下來，一直罵靠自己瘦下來的統神是豬」、「統神為了拳上瘦30公斤，蹦闆自己完全沒有增重」、「上場自己拿了一個10oz的拳套，結果叫統神拿一個職業選手都不會拿的18oz拳套」。
「蹦闆整場比賽低著頭看地板，裁判卻完全沒有勸阻」、「就算裁判判定蹦闆贏，有看比賽的都知道，最後一位評審給分55:59根本有問題，等於他認為統神在六回合只贏一回合」、「最後壓垮整個風向的就是那群89黑衣人敗壞社會觀感，還跑去後台嗆堵統神，還動手打人」讓該網友也表示：「我只能說蹦闆你雖然被判贏了，但贏得很不光彩。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我覺得前面叫囂什麼的都算了，不管減肥增重還是拳套，肯定都有協調，但最後黑衣人真的毀了蹦闆的勝利」、「兩邊都不是人，純路人看這場比賽，蹦闆的89群動手打人就輸了」、「前兩位評審合理55開分歧判定，最後一位的比分？人在現場搖滾區，前三回合怎麼樣都是統神壓著蹦闆打」。
蹦闆贏拳遭朋友好意給毀了！賽後衝突讓統神逆轉勝
而網友提到的賽後衝突，就是統神準備要接受媒體採訪時，經過走廊遇到一群黑衣人用言語挑釁他，最後雙方爆發激烈衝突，黑衣人甚至有人趁亂打統神頭好幾下，事後才知道這群黑衣人是蹦闆好友請來幫忙的另外一群朋友，負責出場時幫忙抬轎。
沒想到這群人會在賽後與統神發生衝突，觀眾一定會將這群人與蹦闆有所連結，即便蹦闆深夜致歉表示「會給大眾以及統神一個交代」，但在比賽過後一小時，風向輿論已經判定統神是這場比賽的最大贏家，不僅靠自己減肥30公斤、拿職業選手都不會拿的拳套重量，還硬生生打了6回合，被觀眾又把統神迷因搬出來稱這是「不死鳥，最終的神罰。」
不只拳套重量有爭議！裁判給分太懸殊遭質疑
除了黑衣人鬥毆事件外，這次《拳上》賽前過磅，統神99.6公斤，蹦闆則是75.4公斤，規定統神將配戴18盎司的拳套，蹦闆配戴10盎司拳套，進行6回合、每回合3分鐘，回合間休息1分鐘的賽制，許多人大喊不合理，認為統神拳套重量實在太重。不過拳擊國手陳念琴受訪就有提到：「這應該是為了互相保護對手，通常盎司越大表示裡面的填充物越多。」
另外，在比賽結果出爐之後，可以看到前兩位評審給分56:58、58:56，結果最後一位評審給出55:59的分數，不只統神自己不服氣，連在場觀眾以及觀看直播的民眾都感到非常傻眼，因拳擊在記分是以當局滿分10分計，勝者得10分，敗者從9分開始遞減，而最後一位評審給出統神55:59蹦闆的成績，形同認可統神在6局比賽中只贏下一局，與其他兩位裁判標準明顯有落差，也是話題之一。
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「蹦闆整場比賽低著頭看地板，裁判卻完全沒有勸阻」、「就算裁判判定蹦闆贏，有看比賽的都知道，最後一位評審給分55:59根本有問題，等於他認為統神在六回合只贏一回合」、「最後壓垮整個風向的就是那群89黑衣人敗壞社會觀感，還跑去後台嗆堵統神，還動手打人」讓該網友也表示：「我只能說蹦闆你雖然被判贏了，但贏得很不光彩。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我覺得前面叫囂什麼的都算了，不管減肥增重還是拳套，肯定都有協調，但最後黑衣人真的毀了蹦闆的勝利」、「兩邊都不是人，純路人看這場比賽，蹦闆的89群動手打人就輸了」、「前兩位評審合理55開分歧判定，最後一位的比分？人在現場搖滾區，前三回合怎麼樣都是統神壓著蹦闆打」。
蹦闆贏拳遭朋友好意給毀了！賽後衝突讓統神逆轉勝
而網友提到的賽後衝突，就是統神準備要接受媒體採訪時，經過走廊遇到一群黑衣人用言語挑釁他，最後雙方爆發激烈衝突，黑衣人甚至有人趁亂打統神頭好幾下，事後才知道這群黑衣人是蹦闆好友請來幫忙的另外一群朋友，負責出場時幫忙抬轎。
沒想到這群人會在賽後與統神發生衝突，觀眾一定會將這群人與蹦闆有所連結，即便蹦闆深夜致歉表示「會給大眾以及統神一個交代」，但在比賽過後一小時，風向輿論已經判定統神是這場比賽的最大贏家，不僅靠自己減肥30公斤、拿職業選手都不會拿的拳套重量，還硬生生打了6回合，被觀眾又把統神迷因搬出來稱這是「不死鳥，最終的神罰。」
不只拳套重量有爭議！裁判給分太懸殊遭質疑
除了黑衣人鬥毆事件外，這次《拳上》賽前過磅，統神99.6公斤，蹦闆則是75.4公斤，規定統神將配戴18盎司的拳套，蹦闆配戴10盎司拳套，進行6回合、每回合3分鐘，回合間休息1分鐘的賽制，許多人大喊不合理，認為統神拳套重量實在太重。不過拳擊國手陳念琴受訪就有提到：「這應該是為了互相保護對手，通常盎司越大表示裡面的填充物越多。」
另外，在比賽結果出爐之後，可以看到前兩位評審給分56:58、58:56，結果最後一位評審給出55:59的分數，不只統神自己不服氣，連在場觀眾以及觀看直播的民眾都感到非常傻眼，因拳擊在記分是以當局滿分10分計，勝者得10分，敗者從9分開始遞減，而最後一位評審給出統神55:59蹦闆的成績，形同認可統神在6局比賽中只贏下一局，與其他兩位裁判標準明顯有落差，也是話題之一。
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