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▲《拳上2024》昨日晚間在小巨蛋開打，統神vs蹦闆的主秀，最終由蹦闆判定獲勝，但觀眾及網友完全不買單。（圖／記者李政龍攝）

▲《拳上2024》主秀「統神」張嘉航在結束比賽後，與蹦闆人馬爆發激烈的言語和肢體衝突，結果一夜之間輿論全倒向統神那方。（圖／記者李政龍攝）

▲統神在《拳上》敗給蹦闆後，發文質疑裁判的評分標準，並準備對賽後攻擊他的人提告。（圖／記者李政龍攝）

《拳上2024》昨（21）日在台北小巨蛋開打，亞洲統神張嘉航、網紅蹦闆主秀壓軸登場，最終經過6回合廝殺，判定由紅方蹦闆獲勝，該結果讓統神非常不服表示：「他打我我都沒退，這樣判我輸合理嗎？」然而在比賽過後，有網友在社群貼文表示，很多人不知道為什麼蹦闆贏了挺統神的人卻比較多，幾個原因包括讓該網友也表示：「我只能說蹦闆你雖然被判贏了，但贏得很不光彩。」貼文曝光後，不少網友紛紛回應而網友提到的賽後衝突，就是統神準備要接受媒體採訪時，經過走廊遇到一群黑衣人用言語挑釁他，最後雙方爆發激烈衝突，沒想到這群人會在賽後與統神發生衝突，觀眾一定會將這群人與蹦闆有所連結，除了黑衣人鬥毆事件外，這次《拳上》賽前過磅，，進行6回合、每回合3分鐘，回合間休息1分鐘的賽制，另外，在比賽結果出爐之後，，不只統神自己不服氣，連在場觀眾以及觀看直播的民眾都感到非常傻眼，