我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南韓片場發生大火。（圖／翻攝自YouTube MBCNEWS）

南韓京畿道漣川郡米山面的戲劇片場昨（21）日凌晨2點發生火災，當地消防局立刻出動，動員50輛相關滅火設備進行撲滅和救援，好在火勢在2小時後順利撲滅，無人傷亡，據悉該片場目前是曹承佑、南柱赫及盧允瑞主演新戲《東宮》的拍攝場景，千坪建築都被燒毀。根據韓媒報導，京畿道漣川郡米山面的戲劇片場發生火災，當地消防局立刻以一級警報應對，由3到7個消防站，約50台設備共同救援，雖最後火勢順利撲滅，也無人傷亡，但片場一棟建築物已經被燒毀，燈光設備也都化為灰燼，損失相當慘重。而目前這個片場，是曹承佑、南柱赫及盧允瑞所主演的《東宮》的拍攝場地，南柱赫在劇中飾演能穿梭陰陽兩界的「具天」，和神祕宮女盧允瑞在國王的招喚下，探索東宮詛咒故事，正式劇名以及播出日期都還沒確定。