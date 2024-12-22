我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因涉及京華城等案遭台北地檢署聲請羈押禁見獲准，台北地院日前證實，透過律師具狀聲請將辭職聲明交付予黨秘書長周榆修。對此，政治評論員吳靜怡今（22）日直呼，柯文哲一手鑄煉民眾黨版《楚門的世界》，沒人想承擔黨主席造的孽；她也認為，柯文哲想降低還是第三政黨領導人的實質影響力，所以特別在起訴前要辭去黨主席，避免現在第三大黨黨主席身份成為法院判被接押的理由之一。吳靜怡表示，檢調一直要釐清和追溯的是柯文哲有沒有利用黨主席身份透過「創黨和競選」斂財，尤其民眾黨在權力過於集中，監督和透明度不足的體制下，柯文哲透過媒體話語權、網路觸及的影響力，把支持者圈養在一個精心設計的虛假現實中。吳靜怡提到，若從《楚門的世界》的角度來看，是不是如此？第一，建構虛假的參與感，支持者以為參與了台灣民主的重要過程，第三勢力的政治口號像是革命一般，實際上卻成為了幕後權力者操弄的工具，義無反顧的贊助、義務出力的志工，從群眾募款到金主企業家，其實行動和決策都被柯文哲和操控者所操縱。再來，公益資源的私有化，吳靜怡提到，台北市市長的公共資源轉為期約收益，民眾黨黨內資金變成私人利益，從台北市政府到民眾黨，把既有相關稽核流程弱化，將金流轉化至基金會、智庫、私人公司成為自有化大水庫，柯文哲成為主要操控著。第三，權力的封閉與循環，吳靜怡表示，柯文哲打造權力核心，從還未創黨就有特定的人協助募款，一直到創黨後，金額更大、筆數更多、掛勾更深，競選期間一手有總幹事黃珊珊，另外一手有財務李文宗，募款成員皆是在政商名流穿梭，而最後金錢支配者都是柯文哲，除了柯文哲以外，其他人對真實的權力和財務流向全貌一無所知。吳靜怡直言，柯文哲並沒有變壞，而是本來就是個壞胚子，幕僚縱容他不斷鞏固其貪婪，逐漸形成惡性循環，恐怕連妻子陳佩琪都不知道這麼多錢怎麼來，恐怕基隆副市長邱佩琳知道的比枕邊人陳佩琪還多很多、國小同學知道秘密比老婆陳佩琪還深入，但這也保住了陳佩琪。吳靜怡認為，柯文哲想降低還是第三政黨領導人的實質影響力，所以特別在起訴前要辭去黨主席，避免現在第三大黨黨主席身份成為法院判被接押的理由之一，但民眾黨沒有人要承擔代理黨主席，民眾黨要保全自己黨員，而柯文哲要保全的是自己。