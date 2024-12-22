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民眾黨主席柯文哲涉多案遭羈押禁見，上週五透過律師聲請解除通信禁令送交辭職信獲准，震撼政壇。國民黨北市議員游淑慧分析，柯文哲的舉動形同「處理後事」，並直指這是柯文哲的「媽寶性格」使然，利用書面請辭、不願面對黨務。柯文哲請辭黨主席案震撼政壇，民眾黨緊急應變小組昨召開2.5小時會議，做出尚未收到辭職信、柯文哲就是主席的結論。國民黨北市議員游淑慧在《新聞面對面》節目中分析，她本以為柯文哲會在起訴後才請辭，沒想到事情發生的比她想像還快。游淑慧認為，柯文哲已被多次提訊、羈押破百日，很清楚自己幹了什麼事情，北檢又要如何起訴他。在這種情況下，柯文哲如果還要處理黨務，不管是對民眾黨還是對他自己的司法後續問題，都會造成麻煩。游淑慧指出，「政治不脫人性」，柯文哲書面請辭黨主席的舉動，正證實了他的「媽寶個性」，不願親自面對黨務，或是親口告訴群眾要辭黨主席。