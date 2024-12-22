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▲21日晚間，高雄一對夫妻疑因家庭問題爆發口角，洪姓丈夫持開山刀揮舞恐嚇溫姓妻子，嚇壞附近民眾。（圖／翻攝畫面）

21日晚間，高雄市新興區林森一路，一對夫妻疑因家庭問題爆發口角，32歲洪姓丈夫持開山刀揮舞，恐嚇35歲溫姓妻子，嚇壞附近民眾，警方獲報後到場，持刀的洪男已離開現場，警方追查後找到洪男，他坦承有持刀揮舞，但之後已將刀子丟棄，隨後，員警於文橫二路的防火巷，發現洪男丟棄的包包及開山刀，全案訊後依恐嚇罪，將洪男移送高雄地檢署偵辦。據了解，昨天晚間，洪男ˇ妻子因家庭問題發生爭吵，洪男情緒激動之下，從車內取車開山刀揮舞，當時附近有不少民見狀，嚇的急忙報警處理。高雄新興分局五福所獲報到場，洪男已徒步逃離現場，所幸現場無人員受傷，找到洪男時，他辯稱已將刀子丟棄，對於為何攜帶刀械則語焉不詳，最後員警尋獲被丟棄的包包及開山刀1把，訊後依法移送偵辦。