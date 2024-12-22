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▲中央氣象署今早6時50分發布低溫特報，新北市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣注意10度低溫。（圖／中央氣象署提供）

▲冷氣團南下影響，周日、周一兩天最冷，中南部早晚也能感受明顯降溫。（圖／中央氣象署提供）

▲降雨趨勢一週天氣一次看，周三聖誕節有望迎來陽光好天氣，但周五可能有第5波冷氣團來襲。（圖／中央氣象提供）

冷氣團周日急凍全台，北部、中南部都有感！中央氣象署提醒，受到大陸冷氣團南下影響，加上南方水氣北移，周一上班上課要小心雨勢，基隆北海岸、東半部、西半部山區有局部短暫雨。​氣象專家吳德榮於專欄「洩天機教室」指出，今（22）晨至6時2分，本島平地最低溫為新北石碇區9.5度，根據21日20時歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周日台灣被大陸冷氣團籠罩，北台灣整天都冷，中南部則是早晚冷。西半部多雲時晴，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率。要注意的是，因為夜間「輻射冷卻」加成，周日晚上、周一清晨部分平地仍有10度左右低溫，提醒年長者及有心血管疾病的患者，應特別注意保暖。周一白天起至周二（12月24日）期間，冷空氣減弱、氣溫逐日漸升，各地雲量增多，東半部有局部短暫雨、西半部也有零星飄小雨的機率。直到周二中層雲逐漸遠離，西半部天氣才會好轉，東半部仍有局部短暫雨。不過周三聖誕節（12月25日）迎來好天氣，氣溫明顯回升，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。氣象粉專「天氣風險 Weathe」分享，雖然周一開始冷氣團逐漸減弱，不過受南方水氣及殘存冷空氣影響，在氣溫感受上仍有些寒意，基本上各地雲量偏多，是較陰沉的天氣，且除了迎風北部及東部有短暫陣雨外，中南部也有有局部短暫陣雨機會。周三聖誕節水氣減少遠離、冷空氣也顯著減弱，各地天氣都會顯著好轉，聖誕節將有陽光露臉陪伴。不過周四（26日）又會有一波北方冷空氣逐漸南下影響，屆時北部、東部再轉陰迎短暫陣雨，周五（27日）入夜至周六北部低溫仍有機會探至13度，達大陸冷氣團等級機會，可再持續觀察。