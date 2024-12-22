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▲巨型英熙娃娃加上無人機展演，根據官方統計，昨晚吸引11萬人次聚集高雄流行音樂中心。（圖／取自陳其邁臉書）

▲《魷魚遊戲》半身巨型英熙娃娃漂在水面上吸引許多民眾拍照，高雄市長陳其邁也秀出與英熙娃娃的合照。（圖／取自陳其邁臉書）

Netflix《魷魚遊戲2》開播前舉辦造勢活動，除了2025年1月5日前在高雄流行音樂中心珊瑚礁群前水面上，會一直有13公呎高的巨型「英熙娃娃」，高雄輕軌也換上魷魚遊戲主題，並在昨（21）日舉辦「12.21 一日限定 萬人粉紅派對 」一日魷戲活動，還加碼無人機表演，吸引大批民眾前往，更有許多網友秀出與「英熙娃娃」合照的惡搞照片，高雄鹽埕分局更在臉書粉專「鹽埕警、駁二驛站」貼出一張英熙被酒測的「借位」照片，吸引4萬多網友按讚。Netflix《魷魚遊戲》造勢活動在台灣選定了到高雄，此次活動最大亮點，就是有巨型「英熙娃娃」充氣玩偶，半身的英熙「漂」在高雄流行音樂中心珊瑚礁群的海面上。而昨（21）晚的「12.21 一日限定 萬人粉紅派對」一日魷戲活動，配合600台無人機展演，根據高雄市政府公布資料，昨日吸引了11萬名粉絲聚集。高雄市鹽埕分局更在臉書粉專「鹽埕警、駁二驛站」貼出一張照片，利用「借位」方式，讓英熙娃娃看起來像是被員警酒測，以此還宣導酒後請勿駕車的觀念。該文已成功吸引4萬多網友按讚，更有許多網友留言稱讚：「請加小編雞腿 ! 只有高雄可以超越高雄！」、「這員警是個人才」、「警察杯杯很會耶！可以記嘉獎了！」、「這噱頭十足，拿去當酒駕宣導讓人會心一笑。」也有網友幽默回應：「她只是個孩子啊！」、「恩熙表示：老娘都泡在水裡了，是要吹什麼吹」、「她泡在水裡不用喝點厚的禦寒嗎？」、「英熙：欸欸…警察北北…我一直泡在水裡…也沒喝酒…我是外國人來高雄出差的啦」、「對啊，喝醉的都會自己不知道身在何處」等。該文章已成功吸引4萬多網友按讚、近900人分享。