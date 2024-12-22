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▲陳沂是網友點名「拳上」女網紅版想看到參賽的熱門人選。（圖／摘自IG）

▲網友認為薔薔如果去參加女網紅版「拳上」，應該很難有對手。（圖／記者李政龍攝）

▲韓國饒舌紅星Loco在「拳上2024」表演卻遭台下觀眾無禮對待，粉絲看了很心疼。（圖／摘自IG）

「拳上2024」因為找來有舊怨兩大超人氣網紅「統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓台上對打而引起網友熱烈關注，結果是彼此不但未能一戰泯恩仇，還又鬧出提告的新仇，成為最新洗版話題，幾乎社群網站上躲都躲不掉，就有網友感嘆「過了一個晚上，threads滿滿的『拳上』」，也有人打趣稱原來台灣人人都是專業拳賽評審，都講得頭頭是道。不過也有網友好奇「如果扮女網紅版本大家想看誰」，於是近來「搶座位、沒禮貌」風波的林襄和黃小柔立刻被點名，也有韓國饒舌粉絲認為台下許多觀眾對應邀表演的pH-1與Loco很無理、非常生氣。此次「拳上2024」為何會掀起如此高的矚目，理由人盡皆知，因為有統神和蹦闆各自的高人氣，和過往恩怨話題。因此不乏網友在點名女網紅版參賽人選時，直接點名最近鬧最兇的「搶座位」風波主角黃小柔與林襄，還有人提出常在個人社群粉絲頁針對所有時事發生的陳沂與死敵雞排妹，或是對決情色教主雪碧。如果是政治人物版本，有人提議蔡英文和唐鳳、苗博雅打徐巧芯，或是陳玉珍、黃捷上場。演藝圈裡的仇敵王思佳與賴薇如，也是有人點名，可是馬上稱前者一定贏，因為身高就贏了。在眾多紅人之中，向來給人「敢做敢言」形象的薔薔，被網友認為「其他人肯定都不是她的對手」，戰力相當被看好。還有網友諷刺女網紅對打的畫面就是只會想到拉頭髮、扯衣服，有人稱打一打鼻子可能會歪掉，因為很多人都「進廠維修」過好幾回，應該是「塑料大戰」。更有人稱急救站的醫生可能要有整形專科的背景，總之「拳上」這樣男性的賽事，不見得能夠順利轉換成女性的鬥場。這次主辦單位還找來韓國饒舌紅星pH-1與Loco上台表演，結果一堆追星粉絲看到偶像上台時，台下一堆罵韓語髒話，氣到不行，有人表示雖追看偶像演出而來，不是真的想來看拳賽，可是到了拳賽的環節，也是會安靜欣賞，至少不會叫罵、干擾，希望不同領域的粉絲彼此能夠尊重對方，而且人家還是被邀請來還遭到謾罵，實在讓粉絲覺得對他們很抱歉，建議以後他們還是來台灣辦專場就好了。Loco的粉絲更表示他是《Show Me the Money》冠軍加裁判，已經在饒舌實力算韓國頂流，台下對他罵髒話、到他IG用中文留言要他不要唱、唱三小的人，真的丟臉到全世界。在「拳上2024」有專業的拳手感嘆，自己比賽好像沒有那麼多人來看，這活動現在全網發燒，能否真的轉換成台灣人對於拳擊運動的喜愛和關注，恐怕答案大家已經心裡有數。