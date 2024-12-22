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藍白聯手日前攜手將《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》等三大修法闖關成功，對此，律師林智群提出3點反制之道，「藍白不爽行政院長，就倒閣啊！大家重新選舉」。為防止選罷法等修正草案三讀闖關，民進黨立委19日晚間突襲破壞議場外牆窗戶後，進入議場內攻占主席台，不過隔天就被藍委排除，接著一連通過3法。此舉引起萬名青鳥上街抗議、要求退回3惡法。對此，林智群提出3點反制之道，第一，行政院長不副署，讓總統不能公布法律；第二，行政院馬上聲請釋憲，新的憲法訴訟法還沒生效，大法官可以以現在的憲法訴訟法規定通過憲法判決；第三，藍白不爽行政院長，就倒閣啊！大家重新選舉。林智群補充，根據憲法第37條，總統依法公布法律，發布命令，「須」經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。