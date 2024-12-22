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▲12月22日清晨低溫一覽。（圖／中央氣象署提供）

▲中央氣象署發布「低溫特報」，提醒新北市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣注意10度低溫。（圖／中央氣象署）

▲冷氣團影響到週一，週二、週三聖誕節回溫，週四後再一波冷氣團降溫。（圖／中央氣象署）

▲週一南方雲系北移，是未來一週下雨最明顯的日子，全台降雨機率都提高。（圖／中央氣象署）

大陸冷氣團威力達到巔峰，中央氣象署預報員林定宜表示，，中部以北低溫只有12至13度，高溫18至19度，今天深夜至明天清晨還會有一波極端低溫出現，空曠地區需留意10度以下氣溫。林定宜指出，新北五股在今天上午10點測到9.5度氣溫，是本島平地最低溫，今天白天氣溫數字雖然有回升，但體感並不明顯，明天也是類似的狀況，氣溫分佈上，北部、東北部13至18度，中部12至19度，南部14至20度，東部15至20度，東南部16至21度。林定宜說明，今（22）日基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區有局部短暫雨，大台北市區有零星短暫雨，週日方雲系北移，全台降雨機率都提高，基隆北海岸、東半部、中南部地區及北部山區有局部短暫雨，其它地區都有零星短暫雨，水氣配合低溫，台灣3500公尺以上高山有下雪機會。週二平安夜（24日）大陸冷氣團才會減弱，氣溫略有回升，北部、東北部15至22度，中部15至23度，南部16至24度，東部17至21度，東南部18至23度，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，東南部、中南部、竹苗山區有零星短暫雨，入夜後水氣減少，雨勢趨緩。至於週三聖誕節天氣（25日），林定宜提及，由於水氣減少，各地多雲到晴且氣溫再回升，北部、東北部15至24度，中部16至25度，南部17至27度，東部18至24度，東南部19至25度。林定宜提醒，目前觀察到週四（26日）還會有一波冷空氣逐漸南下影響，實際強度和氣溫影響有待觀察，不過北部、東半部雨勢再起，週五晚上至週六清晨（27日、28日），北部台灣低溫可能只有11至13度，請民眾提前留意。