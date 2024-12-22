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洋基1年4.07億簽下Goldschmidt！在強打少年Juan Soto爭奪戰中失利的紐約洋基，近期持續進行季後補強，同時，洋基打線湊滿4名曾經的MVP得主，其中包含Cody Bellinger、Giancarlo Stanton以及Aaron Judge，也是大聯盟史上第7隊。根據報導指出，洋基確定不執行明星一壘手Anthony Rizzo的球隊選項後，積極尋找替代人選，在響尾蛇重砲Christian Walker被休士頓太空人搶下後，將目光轉向上賽季效力聖路易紅雀的資深強打Paul Goldschmidt。目前37歲的Paul Goldschmidt，雖然近年打擊數據有所下滑，本季在紅雀出賽154場，打擊率2成45，但仍可以敲出22轟，並貢獻65分打點，保有一定的長程火力。而在Paul Goldschmidt加入打線後，洋基陣中包含Cody Bellinger、「怪力男」Giancarlo Stanton還有「法官」Aaron Judge，合力組成「4MVP」的超豪華打線。此外，而在世界大賽擊敗洋基的洛杉磯道奇，則是在2021年、2022年、2024年，都曾組成「4MVP」的球隊，讓人期待新賽季雙方交手場面。