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韓國在今年4月於美國佛州將第二顆軍事偵察衛星發射升空後，本月21日再度從美國加州范登堡太空軍基地將第三顆軍事偵察衛星發射升空。該衛星成功與火箭體分離，並順利進入預定軌道，與地面站交換訊號，發射任務獲得圓滿成功，預計今後對北韓進行偵查時能不受到天氣影響。根據韓聯社報導，韓國在21日晚間8時34分左右，於美國加州范登堡太空基地，透過美國太空探索技術公司（SpaceX）所研製的「獵鷹9號」，將第三顆軍事偵察衛星成功發射升空。發射2分18秒後，一級推進器成功分離；再過48秒後，衛星整流罩（Fairing）分離。在發射約50分鐘後，衛星進入目標軌道；晚間11點30分，衛星與海外地面站成功進行交換訊號；發射第2小時56分鐘，發射中心確認發射任務取得圓滿成功。衛星將根據飛行程式進行自主上電、太陽翼展開以及整星姿態控制，經各項功能和通信測試後，正式執行對朝監視和偵察任務。韓國第一顆偵察衛星搭載電子光學（EO）、紅外線（IR）攝影裝備，可以傳送解析度較高的圖片，但較容易受到天氣影響，但韓半島（朝鮮半島）一年之內陰天就占了7成，對偵查造成影響。而第三顆軍事衛星與第二顆衛星同樣搭載合成孔徑雷達（SAR）具備穿透雲層、夜間偵察和識別偽裝目標能力，可不受氣象條件影響進行全天候拍攝。如今發射升空，便可與偵察衛星1號相輔相成。韓國國防部正在推動「425事業」計畫，將共五顆軍事偵察衛星發射升空，其中包括4顆SAR衛星、1顆搭載EO和IR裝備的衛星。目前已經發射該項目的第三顆衛星。首顆軍事偵察衛星於2023年12月2日在美國加州范登堡太空軍基地發射升空，今年8月開始執行任務；第二顆衛星則於今年4月8日成功發射，預計明年2月起投入任務。韓國國防部預計在明年發射該項目的最後兩顆軍事偵察衛星，均將配備合成孔徑雷達，屆時將能以每2小時為週期對特定地區進行偵察監視。