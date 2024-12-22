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勇士、灰狼戰延後開打！近期陷入3連敗的金州勇士，今（22）日客場出戰明尼蘇達灰狼，上演強強對決，而勇士則力求中止連敗。讓灰狼主場的工作人員，花費將近20分鐘，才將籃網修好，比賽也因此在延後半小時後才正式開打。對此，有網友在影片底下留言暗諷Kuminga，寫道：「這不算技術犯規嗎？」，也有網友歪樓留下：「籃網躺著中槍」、「籃網搞事」、「籃網隊：怪我囉？」等逗趣留言。