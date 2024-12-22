勇士、灰狼戰延後開打！近期陷入3連敗的金州勇士，今（22）日客場出戰明尼蘇達灰狼，上演強強對決，而勇士則力求中止連敗。然而，本場比賽卻延後半小時才開打，全因勇士小將Jonathan Kuminga，賽前調皮舉動不慎弄壞籃網，也讓網友笑說：「籃網躺著也中槍。」
勇狼戰延後半小時開打 只因Kuminga這舉動
在勇士、灰狼比賽開打前的訓練中，Jonathan Kuminga在隊友的幫助下，高舉雙手藉以掛在籃框上，並調皮地把隊友練投的球都擋下來，最後甚至將手伸進籃圈內，而就是此舉把籃網弄壞。讓灰狼主場的工作人員，花費將近20分鐘，才將籃網修好，比賽也因此在延後半小時後才正式開打。
對此，有網友在影片底下留言暗諷Kuminga，寫道：「這不算技術犯規嗎？」，也有網友歪樓留下：「籃網躺著中槍」、「籃網搞事」、「籃網隊：怪我囉？」等逗趣留言。
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在勇士、灰狼比賽開打前的訓練中，Jonathan Kuminga在隊友的幫助下，高舉雙手藉以掛在籃框上，並調皮地把隊友練投的球都擋下來，最後甚至將手伸進籃圈內，而就是此舉把籃網弄壞。讓灰狼主場的工作人員，花費將近20分鐘，才將籃網修好，比賽也因此在延後半小時後才正式開打。
對此，有網友在影片底下留言暗諷Kuminga，寫道：「這不算技術犯規嗎？」，也有網友歪樓留下：「籃網躺著中槍」、「籃網搞事」、「籃網隊：怪我囉？」等逗趣留言。