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▲統神賽後接受採訪。（圖／記者李政龍攝）

《拳上2024》統神vs蹦闆的賽事昨（21）日晚間在充滿爭議的結局下落幕，賽後更傳出「蹦闆」黑衣友人與統神在後台爆發衝突，後續將循法律途徑解決。不過賽場上的公平性，尤其拳套盎司數差距也引起討論，對此，散打王「金剛刀」張景雄也揭露「量級真相」：沒什麼好爭論了。在拳上結束之後，有許多統神支持者質疑拳套盎司數的問題，因為比賽場上統神是帶著18盎司拳套，蹦闆則穿戴10盎司拳套。對此，金鋼刀則解釋，「假設以十盎司拳套為基準，五公斤一個量級，按照正常情況，體重超重就罰兩盎司，所以正常情況了不起就罰戴12盎司比賽。統神比蹦闆重了20公斤以上，每五公斤兩盎司的情況，就是增加8盎司，也就是統神戴18盎司比賽。」若從客觀角度來討論，金鋼刀認為，既然已經同意上場了，盎司問題就沒什麼好爭論了，「例如我之前曾經去韓國比賽，我明明是參加74公斤級的，結果被凹去打82公斤的，雖然很不爽，但我還是硬著頭皮上了，也曾經有被凹去打重量級的經驗，身為一個選手，既然做出決定就要承受結果。」金鋼刀也大讚統神與蹦闆都是真男人，「尤其統神竟然還可以打完六回合，也讓我驚訝與敬佩，這也證明兩位選手，在這三個月都賭上男人的尊嚴去拼搏了，這對台灣的格鬥市場都是很好的現象」，至於賽後後台的插曲，金鋼刀則認為沒有必要。