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▲金州勇士年輕前鋒Jonathan Kuminga也可能成為交易籌碼。（圖／美聯社／達志影像）

▲22日焦點之戰為金州勇士對決明尼蘇達灰狼，勇士近期陷入大低潮，引以為傲的防守完全崩盤，最近兩場比賽都丟掉超過140分，儘管。交易來Dennis Schroder，也未能有效止敗。（圖／美聯社／達志影像）

2024-25 NBA季初，金州勇士一度衝上西區第1，高層對於陣中球員的年輕、天賦充滿信心。然而，過去，。根據多份報導，邁阿密熱火球星 Jimmy Butler 成為勇士隊的首選目標。然而，由於Butler的合約金額及勇士隊處於薪資上限的壓力之下，交易難度不小。為了達成交易，勇士可能需要釋放多名球員來平衡薪資空間。雖然太陽也對Butler表現出興趣，但勇士仍被認為是最有可能得到他的球隊。進入職業生涯第4年，Kuminga仍未與球隊達成合約延長協議，這使本賽季成為他展示自己價值的關鍵時刻。到目前為止，他場均15.3分、4.4籃板和2次助攻，雖然有亮眼表現，但不穩定性仍是問題。因膝傷缺席過去三場比賽，之前場均7.4分、1.9籃板和36.6%的三分命中率，10月與球隊簽下三年延長合約，但角色定位仍然有限。進入生涯第二年的Podziemski表現陷入低谷，場均8.2分但僅有39.6%的命中率和25.8%的三分命中率，進攻效率不高成為關注焦點。勇士隊總經理 Mike Dunleavy Jr. 表示，球隊正在尋求所有可能改善陣容的途徑。隨著交易截止日期（2月6日）的臨近，勇士隊在尋找合適的交易方案上面臨多重挑戰。Dennis Schroder的加入雖然有助於填補後場空缺，但球隊目前的困境表明，或許需要更大的調整來重新點燃冠軍希望。