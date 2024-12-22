2024-25 NBA季初，金州勇士一度衝上西區第1，高層對於陣中球員的年輕、天賦充滿信心。然而，隨著近期11場比賽苦吞9敗，情況似乎發生了變化。據美媒《Clutch Points》記者Brett Siegel報導，勇士正加速探索交易市場，甚至對Jonathan Kuminga、Moses Moody和Brandin Podziemski等年輕核心進行交易的可能性持更開放態度。

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過去，勇士始終對這三名年輕球員充滿信心，並致力於培養他們的成長。然而，現在這一態度的改變可能為勇士隊帶來更多潛在交易的機會，尤其是在尋求搭檔 Stephen Curry 的大牌球星方面。根據多份報導，邁阿密熱火球星 Jimmy Butler 成為勇士隊的首選目標。

然而，由於Butler的合約金額及勇士隊處於薪資上限的壓力之下，交易難度不小。為了達成交易，勇士可能需要釋放多名球員來平衡薪資空間。雖然太陽也對Butler表現出興趣，但勇士仍被認為是最有可能得到他的球隊。

▲金州勇士年輕前鋒Jonathan Kuminga也可能成為交易籌碼。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士年輕前鋒Jonathan Kuminga也可能成為交易籌碼。（圖／美聯社／達志影像）
年輕球員的表現與挑戰：

Jonathan Kuminga：進入職業生涯第4年，Kuminga仍未與球隊達成合約延長協議，這使本賽季成為他展示自己價值的關鍵時刻。到目前為止，他場均15.3分、4.4籃板和2次助攻，雖然有亮眼表現，但不穩定性仍是問題。

Moses Moody：因膝傷缺席過去三場比賽，之前場均7.4分、1.9籃板和36.6%的三分命中率，10月與球隊簽下三年延長合約，但角色定位仍然有限。

Brandin Podziemski：進入生涯第二年的Podziemski表現陷入低谷，場均8.2分但僅有39.6%的命中率和25.8%的三分命中率，進攻效率不高成為關注焦點。

▲22日焦點之戰為金州勇士對決明尼蘇達灰狼，勇士近期陷入大低潮，引以為傲的防守完全崩盤，最近兩場比賽都丟掉超過140分，儘管。交易來Dennis Schroder，也未能有效止敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲22日焦點之戰為金州勇士對決明尼蘇達灰狼，勇士近期陷入大低潮，引以為傲的防守完全崩盤，最近兩場比賽都丟掉超過140分，儘管。交易來Dennis Schroder，也未能有效止敗。（圖／美聯社／達志影像）
管理層的態度與下一步計劃

勇士隊總經理 Mike Dunleavy Jr. 表示，球隊正在尋求所有可能改善陣容的途徑。他強調：「我們的目標是最大化Curry的冠軍窗口，任何能提升球隊實力的選擇，我們都會認真考慮。」

隨著交易截止日期（2月6日）的臨近，勇士隊在尋找合適的交易方案上面臨多重挑戰。Dennis Schroder的加入雖然有助於填補後場空缺，但球隊目前的困境表明，或許需要更大的調整來重新點燃冠軍希望。

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