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▲Netflix《魷魚遊戲2》在高雄舉辦造勢活動，巨型英熙娃娃已出現在高雄流行音樂中心。（圖／取自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書）

▲高雄港旅運中心特展「藝術大入港：漫波」其中一位藝術家寧芮潔創作的巨型Moi氣球裝置，目前也已攀爬在高雄港旅運中心外牆。（圖／高雄承億酒店提供）

▲承億酒店「亞洲插畫藝術博覽會」今年來到第三屆，此次擴大為兩個展區。（圖／承億酒店提供）

高雄流行音樂中心有《魷魚遊戲》巨型的「英熙娃娃」進駐，更於昨（21）日舉辦一日加碼無人機展演活動，成功吸引11萬人次前往參與。而高雄另一處景點「高雄港旅運中心」則有特展「藝術大入港：漫波」，其中一位藝術家寧芮潔創作的超大「Moi娃娃」氣球裝置已「攀爬」在高雄港旅運中心的外牆，也吸引大批民眾搶著拍照打卡。承億集團主辦打造「2024 承億亞灣藝術節」，活動規劃雙展區，包含承億酒店「第三屆亞洲插畫藝術博覽會」，還有高雄港旅運中心特展「藝術大入港：漫波」，相關系列活動集結了台、日、韓百位藝術家，開放免費兌票入場，且本次活動期間，恰逢《魷魚遊戲》的英熙娃娃也降臨高雄流行音樂中心碼頭，而「2024 承億亞灣藝術節」展區之一的高雄港旅運中心特展「藝術大入港：漫波」其中一位藝術家寧芮潔創作的巨型Moi氣球裝置，目前也已攀爬在高雄港旅運中心外牆，形成了兩個巨型娃娃互相呼應對看的有趣畫面。承億酒店提到，「亞洲插畫藝術博覽會」今年來到第三屆，平均每屆都吸引超過千人觀展，今年第三屆更是擴大舉辦，分成兩展區，其中「2024承億亞灣藝術節」展區1位在承億酒店，展至今（22）日，今年主題為「走進我的藝術主場」，賦予觀者成為主人翁的角色，鼓勵每人成為生活的收藏家，將藝術作品視為自己生活中的一部分，讓收藏變得更具個人特色化；今年承億酒店14Ｆ、15Ｆ客房變身40個藝術展間，共有百位參展單位與藝術家參與，其中，還首度邀請到韓國微風藝博會Breeze Art Fair共同推出聯名展會，將有數10位韓國藝術家參展進駐。另外，還與藝術家陳晉廷合作，在承億酒店25樓大打造公共展區「陳晉廷木雕創作」，7F承風書店則攜手MIE ISHII 與馬尼尼為設立公共藝術展區；此外，7F承風書店在「第三屆亞洲插畫博覽會」活動期間也規劃2024承億亞灣藝術節系列講座與工作坊，講師包含馬尼尼為、王妤璇、Avocado Art Lab，開放免費入場，民眾須先線上報名。至於「2024承億亞灣藝術節」第二展區則在高雄港旅運中心，舉辦特展「藝術大入港：漫波」，即日起至2025年2月2日開展，特別邀請台日６位藝術家串連展演：飯川雄大、程仁珮、MAKOTO、迷母豐盛、寧芮潔、近藤 悟，以「漫波」為題；其中芮潔創作的巨型Moi氣球裝置，設置在高雄港旅運中心外牆，有跨坐、攀爬等姿勢，模樣相當可愛，同樣吸引民眾爭相拍照。日期：12月22日（日）時間：10：00－20：00地點：承億酒店 7、14、15、25F (高雄市前鎮區林森四路 189 號)入場方式：1.現場加入承億酒店 LINE 會員，即可免費兌換展會紀念票入場，憑票可享承億酒店住宿及餐飲優惠日期：即日起至2025年2月2日時間：11：00－18：00地點：高雄港旅運中心（高雄市苓雅區海邊路5號）入場方式：免門票