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民眾黨主席柯文哲獲北院准許向黨內發出辭職信，但民眾黨昨召開的緊急會議一致決議沒收到信、柯文哲還是黨主席。外傳民眾黨立院黨團總召黃國昌昨強勢主導會議，頗有爭權態勢，對此，中央委員江和樹今（22）日還原會議情況，並強調民眾黨沒有柯文哲不行，就算改選黨主席選出黃國昌，他也不會接，因為這是「屎缺」。民眾黨緊急應變小組昨召開會議，並做出全黨都還沒收到辭職信，堅持柯文哲是黨主席的決議。不過，外傳黃國昌強勢主導會議，似乎有與中央委員林富男爭權的意味。民眾黨台中市議員、黨中央委員江和樹今還原昨天會議情況指出，這次開會主席是緊急小組召集人林富男擔任，開會前所有小組成員都要先把手機放在外面才能進入會議室。不過，他也坦承確實大家都會一直詢問黃國昌的意見，但這是因為「他是法學專家，比較了解站在柯文哲的立場要怎麼答辯」。江和樹強調，民眾黨相信柯文哲是因為不想傷害民眾黨，才會發出辭職信。但是，如果柯文哲真要請辭，「也要當面跟我們說啊！」是什麼原因、受到什麼壓力？「因為我們認識的柯文哲不是這樣的，他是非常勇敢的」。江和樹也透露心聲表示，他能理解柯文哲是希望讓黨更好，不要因為他傷害黨，「但是這個黨沒你不行，你知道嗎？」江和樹進一步指出，即使柯文哲說要辭職、下令改選黨主席，黨內也沒人敢接下指令；且現在就算選出黃國昌，他也不敢接主席，為什麼？「因為這是屎缺啦！」他並呼籲外界不用在此時見縫插針，因為現在就是民眾黨最團結的時候。