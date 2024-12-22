知名實況主「亞洲統神」張嘉航與網紅「蹦闆」呂育銓昨（21）日在《拳上2024》進行擂台對決，雙方激烈大戰6回合後，評審以比分59:55，宣布蹦闆擊敗統神，氣得統神怒喊「這是一場不公平的比賽」，賽後雙方陣營還在後台爆發肢體衝突，場面相當混亂。對此，有網友在PTT好奇發問，一開始留言一片罵統神「賴皮豬」、「輸不起」，2小時後風向全變，突然變成一面倒挺統神，貼文曝光後掀起民眾熱烈討論。
有網友在PTT發文，以「為何風向全部變成挺統神？」為題，表示剛打完比賽時，統神不滿評審判決，直接在台上暴氣開嗆：「笑死人了，他剛打我我有退嗎？我一步都沒有退耶，你們裁判怎麼判的啊！他被我打噴好幾次耶，被我打到流鼻血的贏？有沒有邏輯啊？」
原PO指出，當時各大論壇充斥著留言狂罵統神「賴皮豬」、「輸不起」等字眼，沒想到事隔2個小時後，他再度上PTT查看相關貼文，突然間局勢反轉，變成一面倒挺統神了，這讓他不禁困惑：「請問原因是什麼？突然發現18oz很重？還是他被尻頭？有八卦嗎？為何風向全部變成挺統神？」
局勢反轉全挺統神？掀兩派民眾論戰
對此，不少人紛紛留言分析，表示統神在這場賽事中表現十分精彩、雙方拳套幾乎差一倍重量，且蹦闆的人馬最後還出言挑釁、偷襲統神頭部，「統神打的比較好，賽前大部分人都不看好」、「吃相難看阿，臨時改規則，自己戴10oz，小弟還打人」、「沒人會支持打人的咖」、「如果最後沒有黑衣人打人，風向應該就不會倒過去統神那邊了。」
不過另一派人則不這麼認為，「只有統粉愛發文」、「也沒有挺統神，我看其他地方還是一堆人挺割胃仔」、「其實現實的風向應該都不會是挺統神」。
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原PO指出，當時各大論壇充斥著留言狂罵統神「賴皮豬」、「輸不起」等字眼，沒想到事隔2個小時後，他再度上PTT查看相關貼文，突然間局勢反轉，變成一面倒挺統神了，這讓他不禁困惑：「請問原因是什麼？突然發現18oz很重？還是他被尻頭？有八卦嗎？為何風向全部變成挺統神？」
局勢反轉全挺統神？掀兩派民眾論戰
對此，不少人紛紛留言分析，表示統神在這場賽事中表現十分精彩、雙方拳套幾乎差一倍重量，且蹦闆的人馬最後還出言挑釁、偷襲統神頭部，「統神打的比較好，賽前大部分人都不看好」、「吃相難看阿，臨時改規則，自己戴10oz，小弟還打人」、「沒人會支持打人的咖」、「如果最後沒有黑衣人打人，風向應該就不會倒過去統神那邊了。」
不過另一派人則不這麼認為，「只有統粉愛發文」、「也沒有挺統神，我看其他地方還是一堆人挺割胃仔」、「其實現實的風向應該都不會是挺統神」。