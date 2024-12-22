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▲鍾培生也大讚蹦闆，「能感受到你對拳擊的尊重，尤其是面對比你重25kg的對手，仍然一往無前」。（圖／翻攝FB@Derek Cheung）

▲《拳上》Toyz對戰鍾培生在當時引起熱烈討論。（圖／JPEX提供）

《拳上2024》統神vs蹦闆拳賽昨（21）日在台北小巨蛋火熱開打，主賽事一開始統神與蹦闆就展開激烈對拳，雙方更是打滿3分鐘6回合，不過最終裁判評分以58-56、56-58、55-59 由蹦闆取勝，讓統神在賽後不滿，直接質疑裁判不公。對此，《拳上2023》主賽事「前輩」鍾培生也認為，統神有4回合優勢。《拳上2024》主賽事統神vs蹦闆雙方打滿3分鐘6回合，3位裁判分別以統神蹦闆，最終由蹦闆取得裁判判定勝出。賽後統神也直接在擂台上嗆評審「你們評審怎麼判的啊，他每一拳打過來我一步都沒有退耶，他被我打噴好幾次耶，被我打到流鼻血的贏，這是一個不公平的比賽」。對此，2023年拳上主賽擊敗Toyz的「香港電競教父」鍾培生昨晚也到台灣觀賽，今（22）日稍早也發文表示，「，而對手在第4、5回合也表現得很好。我和第一位裁判的意見一樣。」不過鍾培生也大讚蹦闆，「能感受到你對拳擊的尊重，尤其是面對比你重25kg的對手，仍然一往無前。」針對拳套爭議的部分，鍾培生則認為，「，而且是賽前決定的，不應該賽後討論，我只是覺得判決有問題59-55？統神只贏一回合」。回顧去年的《拳上》主賽事，當時主辦找上英雄聯盟前世界冠軍劉偉健（Toyz）與香港電競教父鍾培生，雙方恩怨最少要追溯10年以上，2012年Toyz率領台北暗殺星(TPA）拿下英雄聯盟世界冠軍後，就被鍾培生招攬，前往香港的HKES電競戰隊成為明星主力。沒想到雙方合作了一段時間後，在2015年因合約發生歧見，Toyz更一度遭到「冷凍」，後續此事件鬧上法院纏訟5年，最終法院宣判Toyz需支付210萬港幣的違約金（約台幣800萬）。後續雙方私下恩怨依舊沒有因為官司而化解，也成為拳賽的開端。當時比賽第一回合末段Toyz竟搶得先機，一度將鍾培生逼到擂台邊，第二三回合鍾培生看似居於下風，但卻似乎有意儲存體力，第四回合開始Toyz體力不支，鍾培生開始逆轉情勢，直接TKO（技術擊倒）打敗Toyz。事實上，鍾培生打拳資歷相當深厚，曾參與 4 場拳賽並取得 4 勝0 敗2 KO 戰績，還曾與世界拳王梅威瑟合影。當時兩人各種恩恩怨怨糾纏近10年，但賽後Toyz與鐘培生也十分有風度的相互擁抱，為賽事劃下完美句點，反觀2024年主賽充滿爭議的結果、完全沒風度的賽後態度完全不同。