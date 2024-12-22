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慈濟大學模擬醫學中心主任曾國藩當年是台大醫學院學霸，美國攻讀博士後歸國，進入台大醫學院教書。身為花蓮子弟的曾國藩後來被延攬至慈濟大學協助創設醫學院時創建「無語良師」制度，這是一套整套完整的遺體捐贈及大體解剖流程，改寫台灣解剖學的歷史。曾國藩當年毅然放棄台大醫學院的退休俸，將後半生的時光，奉獻給了慈濟大學，「我這一輩子花這麼多時間，使用這麼多社會資源，應該奉獻自己的專長，回饋社會。」到慈濟大學以後，曾國藩與團隊創建了「無語良師」制度，這是一套整套完整的遺體捐贈及大體解剖流程。當時全台灣的醫學院仍在採用無主遺體教學，他推動的這套制度，可說是改寫台灣解剖學的歷史，至今仍為人所津津樂道。「西方社會把解剖台上的人體當成標本對待，即使是捐贈遺體，也會去名去姓，不可能花時間與家屬互動。」曾國藩認為，無語良師已經往生，無法說話，他們奉獻身體，不求回報，承擔同學的切割，既是「不說話的老師」，也是學生的心靈導師。因此，曾國藩與慈濟大學團隊設計了一套人文互動流程，每個細節都表達對捐贈者及家屬的尊重，包括學生解剖前進行家訪，探訪親屬，到莊嚴隆重的啟用儀式。而在解剖課程結束後，學生會恭敬地將器官放回，並仔細縫合，「復原」無語良師的身體，再進行入殮。種種細緻作為，連華爾街日報、美國國家期刊報及韓國公共電視台（KBS）都慕名而來，做了大篇幅報導，亞洲包括台灣、新加坡、馬來西亞的頂尖大學，也都開始仿效慈濟這一套制度。特別的是，模擬醫學中心的遺體不做防腐處理，而是以極速冷凍的方式儲存在零下30度，等到上課前再回溫。採取急速冷凍的遺體，觸感與病人類似，主要用於訓練醫學生作侵入式的臨床操作，以及提供醫師做手術的訓練。該中心成立以後，參訪學者絡繹不絕，包括泰國、美國、加拿大、歐洲，每一位參訪過的學者都豎起大拇指。在課堂上，曾國藩每一堂課都陪著學生一起學習。「解剖學事實上很難，有些人立體觀念比較好，有些人立體觀念比較差，再加上這門課知識量很大，學生更會緊張。」曾國藩採用多鼓勵、少責備的方式，循循善誘，為學生指點人體結構位置，或是起頭示範，讓學生可以接手往下進行。「遺體捐贈的意義，在於學生會去傳承無語良師的這一份無私利他的託付，將來他們在行醫的路上，可以多替病人想，多替家屬想，多替社會的需求想。」而模擬手術的意義，在於讓醫生有機會訓練並精進技術，而不是到臨床時，才在病人身上嘗試，彰顯出曾國藩的醫者仁心。