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▲《到我們為止》首映會上，萊恩雷諾斯（中）與布蕾克萊佛莉（左二）夫妻找來好友休傑克曼（左一）、萊恩的媽媽譚美（右二）和該片另一位男主角布蘭登史克勒納合照，完全不跟賈斯汀貝爾多尼碰到面。（圖／美聯社／達志影像）

▲賈斯汀貝爾多尼特別聘請超強公關團隊幫他處理和布蕾克萊佛莉不和的事件，成功把焦點轉到對方身上。但布蕾克控訴他性騷擾，讓他很快被經紀公司踢出去，決定找鬥犬級的律師反擊。（圖／美聯社／達志影像）

▲布蕾克萊佛莉（左）和賈斯汀貝爾多尼在《到我們為止》浪漫對手戲一堆，戲外卻公開撕破臉，還互相指控對方惡意破壞自己形象。（圖／美聯社／達志影像）

演藝圈最新大戰正在上演！「花邊教主」布蕾克萊佛莉控訴合作《到我們為止》導演兼男主角賈斯汀貝爾多尼對她性騷擾，稱曾為此要求他不得再秀出女性裸照、在她面前談到自己過往的A片成癮癖或是性經驗等，才能繼續合作。由於該片北美熱賣破億，男女主角公然撕破臉，成為各方矚目的大事。賈斯汀的經紀公司火速把他踢出去，他也聘請重量級的娛樂界大律師還擊，稱布蕾克只是想靠著抹黑他來掩飾自己片場耍大牌的惡劣行徑，布蕾克的老公「死侍」萊恩雷諾斯則和她連成一氣。這場風波從《到我們為止》在北美上映快一個月後就開始鬧上檯面，由於布蕾克和萊恩在首映會上與賈斯汀完全沒碰面、沒互動，顯得極不尋常，雙方又被發現連看片都在不同的映廳，簡直令人匪夷所思，因此私下嚴重不和才會被爆出來。賈斯汀手腳快、先發制人，聘請強尼戴普和前妻安柏赫德打誹謗官司時的公關團隊來操作，馬上就把風向搶到自己這邊，布蕾克被他貼上「高傲、愛耍大牌」的負面標籤。尤其網上還流傳挪威女記者指控布蕾克接受其訪問時先是愛理不理，在被祝福懷孕情況時，也反過來祝福該女記者也小腹隆起、似乎暗指對方也懷孕，但其實那位女記者是不孕症，所以後來就大罵訪問布蕾克讓是最不舒服的經驗之一。那一陣子，布蕾克成為網友喜愛嘲諷的「假面甜心」，她幾乎都不敢公開出來發表意見，哪怕她是今年夏天票房最風光的女明星、正應該好好採收豐碩的果實。沒想到幾個月之後，換布蕾克重手出擊，揭開賈斯汀卑劣的一面，呈交法庭的文件中指出，大家為了能跟賈斯汀順利共事到片子拍完、做完上映前的宣傳，嚴格要求他不能再提到任何跟「性」有關的話題，包括討論性經驗、提到任何人的生殖器官等等，也不准他再拿她的體重做為話題，這樣子所有人都會尊重合約精神，把拍片的工作做完，也會履行上片前所要求的一切宣傳活動。布蕾克也稱賈斯汀惡意破壞她的形象，利用網軍來散布關於她的負面訊息，使得公眾對她印象大壞，就算他自己的醜事被揭露，外界還會懷疑她的動機。在這過程中，萊恩雷諾斯一直站在布蕾克這一邊，網友注意到他早在好幾個月前已停止追蹤賈斯汀的社群帳號，而《到我們為止》的宣傳活動，都只見布蕾克與另一位男主角布蘭登史克勒納配對訪問，甚至萊恩有時也會亂入、與布蘭登一起造勢，顯然這對夫妻和布蘭登之間是沒有問題的，完全只跟賈斯汀有疙瘩。賈斯汀因為布蕾克的控訴，已被威廉莫利斯經紀公司放棄，當然也是非常不滿，反控布蕾克「無恥」、惡意詆毀他。過往演藝界常見片子熱賣後老班底開心再合作，繼續共享美好的成果，達到彼此事業都大加分的完美結局，結果《到我們為止》卻是以雙方鬥得你死我活收場。布蕾克與賈斯汀對另一方都有很多不滿，不但無法容忍，還要在法庭上開戰，賈斯汀還聘請「戰犬」級的律師，讓衝突恐怕很難善了。儘管他們只是戲裡的前夫妻，不像強尼戴普與安柏赫德是真正的怨偶、打官司戰可能更有勁爆內幕，賈斯汀卻先找了強尼的團隊，這件事情就有可能像強尼對安柏一樣的血流成河。反正網友最愛的就是大鬧、大亂，因此布蕾克聯手萊恩對決賈斯汀，各方都正熱切關注會怎麼收場。