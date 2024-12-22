演藝圈最新大戰正在上演！「花邊教主」布蕾克萊佛莉控訴合作《到我們為止》導演兼男主角賈斯汀貝爾多尼對她性騷擾，稱曾為此要求他不得再秀出女性裸照、在她面前談到自己過往的A片成癮癖或是性經驗等，才能繼續合作。由於該片北美熱賣破億，男女主角公然撕破臉，成為各方矚目的大事。賈斯汀的經紀公司火速把他踢出去，他也聘請重量級的娛樂界大律師還擊，稱布蕾克只是想靠著抹黑他來掩飾自己片場耍大牌的惡劣行徑，布蕾克的老公「死侍」萊恩雷諾斯則和她連成一氣。
好萊塢最紅明星夫妻大戰型男才子 互相指控對方惡劣
這場風波從《到我們為止》在北美上映快一個月後就開始鬧上檯面，由於布蕾克和萊恩在首映會上與賈斯汀完全沒碰面、沒互動，顯得極不尋常，雙方又被發現連看片都在不同的映廳，簡直令人匪夷所思，因此私下嚴重不和才會被爆出來。賈斯汀手腳快、先發制人，聘請強尼戴普和前妻安柏赫德打誹謗官司時的公關團隊來操作，馬上就把風向搶到自己這邊，布蕾克被他貼上「高傲、愛耍大牌」的負面標籤。尤其網上還流傳挪威女記者指控布蕾克接受其訪問時先是愛理不理，在被祝福懷孕情況時，也反過來祝福該女記者也小腹隆起、似乎暗指對方也懷孕，但其實那位女記者是不孕症，所以後來就大罵訪問布蕾克讓是最不舒服的經驗之一。那一陣子，布蕾克成為網友喜愛嘲諷的「假面甜心」，她幾乎都不敢公開出來發表意見，哪怕她是今年夏天票房最風光的女明星、正應該好好採收豐碩的果實。
沒想到幾個月之後，換布蕾克重手出擊，揭開賈斯汀卑劣的一面，呈交法庭的文件中指出，大家為了能跟賈斯汀順利共事到片子拍完、做完上映前的宣傳，嚴格要求他不能再提到任何跟「性」有關的話題，包括討論性經驗、提到任何人的生殖器官等等，也不准他再拿她的體重做為話題，這樣子所有人都會尊重合約精神，把拍片的工作做完，也會履行上片前所要求的一切宣傳活動。布蕾克也稱賈斯汀惡意破壞她的形象，利用網軍來散布關於她的負面訊息，使得公眾對她印象大壞，就算他自己的醜事被揭露，外界還會懷疑她的動機。
在這過程中，萊恩雷諾斯一直站在布蕾克這一邊，網友注意到他早在好幾個月前已停止追蹤賈斯汀的社群帳號，而《到我們為止》的宣傳活動，都只見布蕾克與另一位男主角布蘭登史克勒納配對訪問，甚至萊恩有時也會亂入、與布蘭登一起造勢，顯然這對夫妻和布蘭登之間是沒有問題的，完全只跟賈斯汀有疙瘩。賈斯汀因為布蕾克的控訴，已被威廉莫利斯經紀公司放棄，當然也是非常不滿，反控布蕾克「無恥」、惡意詆毀他。
片子大賣但男女主角卻開戰 續集拍攝之前恐將血流成河
過往演藝界常見片子熱賣後老班底開心再合作，繼續共享美好的成果，達到彼此事業都大加分的完美結局，結果《到我們為止》卻是以雙方鬥得你死我活收場。布蕾克與賈斯汀對另一方都有很多不滿，不但無法容忍，還要在法庭上開戰，賈斯汀還聘請「戰犬」級的律師，讓衝突恐怕很難善了。儘管他們只是戲裡的前夫妻，不像強尼戴普與安柏赫德是真正的怨偶、打官司戰可能更有勁爆內幕，賈斯汀卻先找了強尼的團隊，這件事情就有可能像強尼對安柏一樣的血流成河。反正網友最愛的就是大鬧、大亂，因此布蕾克聯手萊恩對決賈斯汀，各方都正熱切關注會怎麼收場。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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這場風波從《到我們為止》在北美上映快一個月後就開始鬧上檯面，由於布蕾克和萊恩在首映會上與賈斯汀完全沒碰面、沒互動，顯得極不尋常，雙方又被發現連看片都在不同的映廳，簡直令人匪夷所思，因此私下嚴重不和才會被爆出來。賈斯汀手腳快、先發制人，聘請強尼戴普和前妻安柏赫德打誹謗官司時的公關團隊來操作，馬上就把風向搶到自己這邊，布蕾克被他貼上「高傲、愛耍大牌」的負面標籤。尤其網上還流傳挪威女記者指控布蕾克接受其訪問時先是愛理不理，在被祝福懷孕情況時，也反過來祝福該女記者也小腹隆起、似乎暗指對方也懷孕，但其實那位女記者是不孕症，所以後來就大罵訪問布蕾克讓是最不舒服的經驗之一。那一陣子，布蕾克成為網友喜愛嘲諷的「假面甜心」，她幾乎都不敢公開出來發表意見，哪怕她是今年夏天票房最風光的女明星、正應該好好採收豐碩的果實。
沒想到幾個月之後，換布蕾克重手出擊，揭開賈斯汀卑劣的一面，呈交法庭的文件中指出，大家為了能跟賈斯汀順利共事到片子拍完、做完上映前的宣傳，嚴格要求他不能再提到任何跟「性」有關的話題，包括討論性經驗、提到任何人的生殖器官等等，也不准他再拿她的體重做為話題，這樣子所有人都會尊重合約精神，把拍片的工作做完，也會履行上片前所要求的一切宣傳活動。布蕾克也稱賈斯汀惡意破壞她的形象，利用網軍來散布關於她的負面訊息，使得公眾對她印象大壞，就算他自己的醜事被揭露，外界還會懷疑她的動機。
在這過程中，萊恩雷諾斯一直站在布蕾克這一邊，網友注意到他早在好幾個月前已停止追蹤賈斯汀的社群帳號，而《到我們為止》的宣傳活動，都只見布蕾克與另一位男主角布蘭登史克勒納配對訪問，甚至萊恩有時也會亂入、與布蘭登一起造勢，顯然這對夫妻和布蘭登之間是沒有問題的，完全只跟賈斯汀有疙瘩。賈斯汀因為布蕾克的控訴，已被威廉莫利斯經紀公司放棄，當然也是非常不滿，反控布蕾克「無恥」、惡意詆毀他。
片子大賣但男女主角卻開戰 續集拍攝之前恐將血流成河
過往演藝界常見片子熱賣後老班底開心再合作，繼續共享美好的成果，達到彼此事業都大加分的完美結局，結果《到我們為止》卻是以雙方鬥得你死我活收場。布蕾克與賈斯汀對另一方都有很多不滿，不但無法容忍，還要在法庭上開戰，賈斯汀還聘請「戰犬」級的律師，讓衝突恐怕很難善了。儘管他們只是戲裡的前夫妻，不像強尼戴普與安柏赫德是真正的怨偶、打官司戰可能更有勁爆內幕，賈斯汀卻先找了強尼的團隊，這件事情就有可能像強尼對安柏一樣的血流成河。反正網友最愛的就是大鬧、大亂，因此布蕾克聯手萊恩對決賈斯汀，各方都正熱切關注會怎麼收場。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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