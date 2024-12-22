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昨天新北國王以13分之差擊敗台新戰神，但林書豪在比賽中被打到左後腦鮮血直流，賽後記者會上他和國王總教練萊恩批評執法裁判尺度，今天TPBL聯盟發公告表示，對兩人懲處各罰款5萬元。林書豪昨天賽後直言，「保護球員非常重要，這應該是裁判吹判的第一個任務，讓我們可以打球，而不是打人。」並對比東超的吹判尺度，在台灣打球卻讓自己不斷受傷，「我腳扭傷，頭部流血，等一下又要跑去醫院，我來台灣打球到現在，已經進出醫院超過10次。」聯盟公告：新北國王總教練萊恩與球員林書豪，於例行賽G36賽後記者會上批判該場執法裁判尺度，依聯盟規章規定，球團針對場上判決有疑慮，皆可透過管道提出申訴，若透過記者會表達訴求，依聯盟規章第五章行為規範與懲處第一條第三點，將懲處新北國王總教練萊恩與球員林書豪罰款各五萬元。聯盟為健全比賽環境，針對裁判 皆設有管理辦法、考核機制，每場賽後聯盟會對賽事內容進行分析，產出判決報告，若有誤判、漏判等情況會對該裁判記點，記點過高將處以停吹等動作。期盼各單位藉由正當管道反應意見，共同打造更好的賽事品質！