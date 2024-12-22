我是廣告 請繼續往下閱讀

▲週一南方雲系北移，是未來一週下雨最明顯的日子，全台降雨機率都提高。（圖／中央氣象署）

12月底還有颱風要生成！中央氣象署表示，今（22）日上午8時，南海生成新的「熱帶性低氣壓」系統，預報員林定宜表示，這個熱帶性低氣壓，最快在24小時內有機會增強為「帕布颱風」（國際命名：Pabuk，寮國提供，原意為淡水魚），不過路徑對台灣並無影響。林定宜說明，雖然已進入12月，但南海至菲律賓東方海面還是會有低壓發展，不過由於北方冷空氣強盛，新生成的熱帶性低氣壓緯度又低，因此發展環境較差，路徑也難以北上對台灣造成影響，推測最後會越南移動，或在南海至中南半島一帶消失。不過林定宜也提及，這個熱帶性低氣壓的出現，間接導致南方雲系、水氣北移到台灣，明（23）日全台各地降雨機率都會提高。林定宜說明，今天基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區有局部短暫雨，大台北市區有零星短暫雨，明天方雲系北移，全台降雨機率都提高，基隆北海岸、東半部、中南部地區及北部山區有局部短暫雨，其它地區都有零星短暫雨，水氣配合低溫，台灣3500公尺以上高山有下雪機會。今天白天氣溫數字雖然有回升，但體感並不明顯，明天也是類似的狀況，氣溫分佈上，北部、東北部13至18度，中部12至19度，南部14至20度，東部15至20度，東南部16至21度。