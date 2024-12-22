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立法院會日前三讀通過選罷法、憲法訴訟法及財劃法法案，行政院長卓榮泰昨（21）日赴花蓮有感而發說，若按照昨天在立法院通過的內容，未來颱風來臨，行政院也沒有任何能力到各個地方去，地震來臨，地方政府要自己非常勇敢面對，各種建設很多勢必要中途停擺，而中央政府的國庫會變成空虛，此話一出引起藍營批評。卓深夜則在臉書發文寫下原文，「如果要斷章取義也請看清楚再下筆」。卓榮泰在臉書表示，他昨針對財政收支劃分法修法說了一段感觸，如果有所誤解容許他再說明一次，「如果要斷章取義也請看清楚再下筆」。卓榮泰表示，過去遭逢天災，中央政府對每個縣市，都是用心、快速、積極、有效的幫忙解決問題，正如在0403花蓮震災後中央在一個月內，便編列超過285億元的經費給予花蓮即時協助，以及觀光及產業振興經費、原民慰問補助、增加航班獎助等，都是如此。卓榮泰提到，在新的《財政收支劃分法》下，中央政府的國庫會變得空虛，恐怕沒有能力到各個地方去，地震來臨地方政府必須勇敢面對，跨縣市跨年度的重大計畫恐難因應各種建設勢必要中途停擺，「我極端不願意這樣的事情發生」。卓榮泰提到，他希望社會各界能夠冷靜理智地思考，修法結果對國家發展的影響，「我們還有沒有能力和機會來做補救和挽回？我們不氣餒絕不失去對國家人民的承諾和目標，會匯集更大的民主力量，來改變民主的缺失；從憲政秩序中，來恢復憲政的體質」。卓榮泰強調，他希望五院不要失衡中央地方不要斷層人民的公民權能夠得到完整的保障，「從明天開始，我們會持續導回正軌，讓國家持續向前走，像今天一樣，中央地方政府的合作能夠延續，對人民各種福利的照顧不會改變，在極端困難的狀況下，我們會找到走下去的方式，也期盼國人能夠共同理解、體會、面對」。