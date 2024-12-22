我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北101董事長賈永婕忍不住先劇透，台北101跨年煙火搶先看。（圖／翻攝賈永婕IG）

▲賈永婕日前自信喊出「今年會有很多驚喜」，來看看台北101跨年煙火和往年有何不同。（圖／翻攝賈永婕IG）

▲台北101跨年煙火將「從頭到尾嗨翻天」，讓人備受期待。（圖／翻攝賈永婕IG）

聖誕節還沒來，2025「台北101跨年煙火」搶先看！台北101董事長賈永婕今（22）日忍不住劇透了，曝光台北101跨年煙火動畫影片，今年主題「Team Taiwan Champion」好熱血，振奮人心的中華隊奪冠播報聲「中華隊贏了」展開序曲，至少變化了5、6款煙火造型，賈董還強調「音樂從頭到尾嗨翻天」亮點一次整理。2025「台北101跨年煙火」總算揭曉，台北101董事長賈永婕今忍不住在個人粉專上，劇透台北101跨年煙火預演動畫影片，曝光今年主題「Team Taiwan Champion」，影片中由振奮人心的中華隊奪冠播報聲「中華隊贏了」展開序曲，激昂的歡呼聲響徹雲霄，搭配煙火由璀璨紫紅色噴發、搭配環繞效果層疊上升，當中幻變紫色、綠色等七彩效果，至少變化了5、6款煙火造型，有夠熱血有夠嗨。最特別的是，今年可是「有別於以往古典交響樂的風格」，賈永婕強調讓大家「從頭到尾嗨翻天」，使用大量在地台灣的流行音樂，「凝聚台灣在一起的力量。」果然呼應日前所說：「今年會有很多驚喜」並且將有賈董創意。她還號召民眾一起祈禱「我親愛的老天爺現在要拜託你一定要挺賈董，給我們好天氣！感恩」，讓人更期待這場年末最大盛會的到來。