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▲陳傑憲在周杰倫大巨蛋演唱會上被點名，一同合唱了歌曲〈回到過去〉。（圖／陳冠宇IG）

▲陳傑憲不僅外型帥氣、會打球，歌聲更被粉絲讚爆。（圖／統一獅官方YouTube頻道）

獲封「台灣隊長」的統一獅棒球員陳傑憲因酷似吳奇隆的帥氣外型，及在12強賽場上的精采表現，讓他在台灣大爆紅。12月初天王周杰倫在大巨蛋舉行演唱會時，更當場與陳傑憲情歌對唱，讓現場歌迷尖叫聲連連，陳傑憲好歌喉也被讚爆。現在更有消息指出，陳傑憲高機率將登上高雄夢時代跨年演唱會，目前工作人員在積極接洽中。據《鏡週刊》報導，陳傑憲今年跨年有望登上高雄夢時代開唱，跟粉絲一同迎接新的一年。不過目前消息還未確定，只知工作人員在積極接洽中。其實陳傑憲自12強賽爆紅後，就收到不少活動邀請，與周杰倫在大巨蛋的合唱，更讓他的好歌喉受到關注。陳傑憲也自爆演唱會當天的真實情況，他說自己直到拿麥克風的前1小時，才知道周杰倫想點他唱歌，為了不唱到重複被點過的歌，陳傑憲還自己先準備一些「歌單」，最後跟周杰倫唱了〈回到過去〉，溫柔嗓音迷倒萬千粉絲。不過陳傑憲說他當天其實從進場時就開始胃痛，一直到演唱會結束都不舒服，還能有如此穩定發揮，令人驚豔。除此之外，為了記錄12強光榮奪冠的電影《冠軍之路（TEAM TAIWAN）》也將開拍，球員們被問到心中是否有合適演出的對象時，12強隊友林安可立刻推薦隊長陳傑憲：「他要顏值有顏值，要球技有球技，而且談吐方面也很適合。」陳傑憲則開玩笑說：「要看統一會不會放人！」