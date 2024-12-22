隨著民眾響應永續，以及經濟部能源署強制新建建築屋頂安裝光電板，標準局考量到鋰電池型式儲能設備使用率將逐漸增加，並進入家庭及社區端，為確保「家用儲能設備」及該設備所使用「電力轉換系統」產品安全，20日公告，將「家用儲能設備」及「電力轉換系統」等2項產品納入應施檢驗範圍。
標準局說明，考量鋰電池設備安全風險性較高，如未符合檢驗規定，恐因鋰電池品質不良導致熱失控引發事故，引起民眾對相關鋰儲能設備安全性的關注。
家用儲能設備及該設備所使用電力轉換系統均為新興產品，其安全性尤為重要。
標準局為保障使用安全，邀集相關公協會及廠商，召開3場次說明會，與會代表無反對列檢意見，爰規劃將「家用儲能設備」及「電力轉換系統」納入應施檢驗範圍，要求產品需符合電氣安全、電磁相容、併網安全等規範。同時，特別強化鋰電池應具備耐受熱失控的防延燒能力，以降低事故風險。
標準局表示，家用儲能設備檢驗範圍為電池容量在20度電（kWh）以下，電力轉換系統檢驗範圍為容量在20 kW以下，具備雙向電力傳輸功能或具連接轉換太陽光電發電設備者，自2026年7月1日起，應完成檢驗程序後，始得輸入或運出廠場。
但自公告日起，業者即可進行檢驗，如提早完成檢驗程序並取得商品驗證登錄證書者，即可提早標示「商品檢驗標識」。
標準局呼籲，廠商應落實商品安全性與標示正確性，以維護消費者權益；同時提醒消費者選購相關商品時，應購買有貼附「商品檢驗標識」商品，並由原廠指定合格電器承裝業者評估安裝。
有關本次訂定檢驗規定，已置放於標準局網頁「焦點消息」的「業務公告」項下，網址為http://www.bsmi.gov.tw，歡迎各界上網查詢或撥打免付費電話0800-007123洽詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
家用儲能設備及該設備所使用電力轉換系統均為新興產品，其安全性尤為重要。
標準局為保障使用安全，邀集相關公協會及廠商，召開3場次說明會，與會代表無反對列檢意見，爰規劃將「家用儲能設備」及「電力轉換系統」納入應施檢驗範圍，要求產品需符合電氣安全、電磁相容、併網安全等規範。同時，特別強化鋰電池應具備耐受熱失控的防延燒能力，以降低事故風險。
標準局表示，家用儲能設備檢驗範圍為電池容量在20度電（kWh）以下，電力轉換系統檢驗範圍為容量在20 kW以下，具備雙向電力傳輸功能或具連接轉換太陽光電發電設備者，自2026年7月1日起，應完成檢驗程序後，始得輸入或運出廠場。
但自公告日起，業者即可進行檢驗，如提早完成檢驗程序並取得商品驗證登錄證書者，即可提早標示「商品檢驗標識」。
標準局呼籲，廠商應落實商品安全性與標示正確性，以維護消費者權益；同時提醒消費者選購相關商品時，應購買有貼附「商品檢驗標識」商品，並由原廠指定合格電器承裝業者評估安裝。
有關本次訂定檢驗規定，已置放於標準局網頁「焦點消息」的「業務公告」項下，網址為http://www.bsmi.gov.tw，歡迎各界上網查詢或撥打免付費電話0800-007123洽詢。