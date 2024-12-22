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民眾黨緊急應變小組昨召開會議商議黨主席柯文哲請辭風波，並做出力挺柯文哲當黨主席的決議。外傳會議中也有討論前立委蔡壁如回黨領導「大家要嗎」？小組成員「微微點頭」等情事，中央委員江和樹今（22）日駁斥，討論柯文哲都來不及了，「哪有時間討論蔡壁如的問題啦」！民眾黨主席柯文哲上週透過律師聲請解除通信禁令，並獲准將辭職聲明交付民眾黨秘書長周榆修，黨內一片錯愕，並在昨天召開緊急小組應變會議商討對策。外傳會中一度有人問：「若蔡壁如回來領導大家要嗎？」成員則都「微微點頭」，但沒有開口回應。中央委員、台中市議員江和樹今則澄清，緊急應變小組是在討論柯文哲被起訴該怎辦跟辭職慰留事宜，「哪有時間討論蔡壁如的問題啦！」江和樹透露，蔡壁如一直都跟黨中央維持良好關係，也從來沒有離開，更是創黨之母，呼籲外界不要見縫插針，現在傳出來的這些事情都是假消息。江和樹並強調，他相信蔡壁如不是人家隨便挑撥就會動搖的人。