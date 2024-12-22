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▲統神和蹦闆能在《拳上》打滿「3分鐘6回合」值得尊敬，兩人表現在專家眼裡不相上下。（圖／記者李政龍攝）

▲《拳上》中後半段統神體力明顯下滑，蹦闆開始嘗試主動進攻，取得較多的「有效打擊」。（圖／記者李政龍攝）

統神vs蹦闆的《拳上2024》擂台大戰昨（21）日落幕，，網上針對兩人勝負掀起熱議，對此昨日《拳上》賽評、立技瘋阿飛也以專業角度分析本場賽事，並解釋裁判當下的判斷依據。阿飛首先肯定統神和蹦闆，能將「3分鐘6回合」的超硬規則打好打滿，，由於拳擊是每回合計分，單回合勝者10分、敗者9分，由統計分數來看，兩人在每回合的表現幾乎都不相上下。先暫且不談兩人拳套盎司上的差異，阿飛表示，單就「重擊」，統神充分發揮自己的量級優勢，，這讓統神的大多只能先做肚子的「Body shot」再做頭部揮擊，蹦闆就是習慣對方攻擊節奏後，再抓統神結束動作的空擋進行較短的揮擊。也因為上述情況，，蹦闆就開始嘗試更多的短拳，很多都擊中統神下巴，雖然蹦闆有被幾次重拳打退甚至出血，但拳擊在沒有擊倒的情況下，裁判會判定誰的「有效打擊」較多，最後蹦闆才以判定獲勝。阿飛也強調，現場3位裁判有1位給統神分數優勢，，因此拳擊裁判都是奇數位，雖然評分多少包含主觀意識，但還是有一定的專業度。