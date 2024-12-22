統神vs蹦闆的《拳上2024》擂台大戰昨（21）日落幕，最終3位裁判有2位認為紅方蹦闆表現較佳，因此判定藍方統神落敗，賽後統神接受敗戰結果，但無法理解裁判評分標準，網上針對兩人勝負掀起熱議，對此昨日《拳上》賽評、立技瘋阿飛也以專業角度分析本場賽事，並解釋裁判當下的判斷依據。
統神、蹦闆打滿6回合 實力差距非常小
阿飛首先肯定統神和蹦闆，能將「3分鐘6回合」的超硬規則打好打滿，最後3位裁判的評分其實是「56:58、58:56、59:55」，有一名裁判認為統神表現較好，由於拳擊是每回合計分，單回合勝者10分、敗者9分，由統計分數來看，兩人在每回合的表現幾乎都不相上下。
統神vs蹦闆第3回合是關鍵 兩人戰術執行都很到位
先暫且不談兩人拳套盎司上的差異，阿飛表示，單就「重擊」，統神充分發揮自己的量級優勢，但蹦闆整場比賽的「抱架」都做的很好，並採用身體前傾、頭部向統神靠近的防守戰術，這讓統神的大多只能先做肚子的「Body shot」再做頭部揮擊，蹦闆就是習慣對方攻擊節奏後，再抓統神結束動作的空擋進行較短的揮擊。
也因為上述情況，統神前期主動進攻大多擊中蹦闆的「防守位置」，第3回合體力下滑後，統神進攻節奏變慢，雙手抱架有點舉不起來，蹦闆就開始嘗試更多的短拳，很多都擊中統神下巴，雖然蹦闆有被幾次重拳打退甚至出血，但拳擊在沒有擊倒的情況下，裁判會判定誰的「有效打擊」較多，最後蹦闆才以判定獲勝。
阿飛也強調，現場3位裁判有1位給統神分數優勢，表示該名裁判比較重視「統神重擊」的打擊效果，但另外兩名裁判可能就是著重在「有效打擊」次數，因此拳擊裁判都是奇數位，雖然評分多少包含主觀意識，但還是有一定的專業度。
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阿飛首先肯定統神和蹦闆，能將「3分鐘6回合」的超硬規則打好打滿，最後3位裁判的評分其實是「56:58、58:56、59:55」，有一名裁判認為統神表現較好，由於拳擊是每回合計分，單回合勝者10分、敗者9分，由統計分數來看，兩人在每回合的表現幾乎都不相上下。
統神vs蹦闆第3回合是關鍵 兩人戰術執行都很到位
先暫且不談兩人拳套盎司上的差異，阿飛表示，單就「重擊」，統神充分發揮自己的量級優勢，但蹦闆整場比賽的「抱架」都做的很好，並採用身體前傾、頭部向統神靠近的防守戰術，這讓統神的大多只能先做肚子的「Body shot」再做頭部揮擊，蹦闆就是習慣對方攻擊節奏後，再抓統神結束動作的空擋進行較短的揮擊。
也因為上述情況，統神前期主動進攻大多擊中蹦闆的「防守位置」，第3回合體力下滑後，統神進攻節奏變慢，雙手抱架有點舉不起來，蹦闆就開始嘗試更多的短拳，很多都擊中統神下巴，雖然蹦闆有被幾次重拳打退甚至出血，但拳擊在沒有擊倒的情況下，裁判會判定誰的「有效打擊」較多，最後蹦闆才以判定獲勝。
阿飛也強調，現場3位裁判有1位給統神分數優勢，表示該名裁判比較重視「統神重擊」的打擊效果，但另外兩名裁判可能就是著重在「有效打擊」次數，因此拳擊裁判都是奇數位，雖然評分多少包含主觀意識，但還是有一定的專業度。
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