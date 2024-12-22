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Curry化身第四節先生！金州勇士今（22）日客場出戰明尼蘇達灰狼，力求中止近期的3連敗。勇士在本場比賽前兩節取得大幅領先，但第三節遭到灰狼強力反擊，末節比賽陷入膠著。比賽開局，勇士內線新秀「TJD」Trayce Jackson-Davis攻下6分，打出一波11：4的攻勢，且灰狼全隊在內外線進攻都找不到準頭，首局結束以15：26大幅落後勇士。進入第二節後，勇士持續拉開分差，雙方分差一度來到16分，兩隊易籃後，灰狼外線手感在第三節爆發，全隊9投6中，單節狂攻38分，迅速將比分咬近，進入決勝節時，僅以4分落後勇士。灰狼隊方面，Donte DiVincenzo、Anthony Edwards都砍下全隊最高的19分，Rudy Gobert也拿下18分、12籃板。