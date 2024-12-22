Curry化身第四節先生！金州勇士今（22）日客場出戰明尼蘇達灰狼，力求中止近期的3連敗。勇士在本場比賽前兩節取得大幅領先，但第三節遭到灰狼強力反擊，末節比賽陷入膠著。不過主將Stephen Curry在終場前3分鐘，連續飆進3顆三分彈，外加2次罰球，幫助勇士拉開比分，最終就以113：103擊敗灰狼，中止了球隊近期的3連敗。
灰狼第三節反追未果 Curry爆發守下勝利
比賽開局，勇士內線新秀「TJD」Trayce Jackson-Davis攻下6分，打出一波11：4的攻勢，且灰狼全隊在內外線進攻都找不到準頭，首局結束以15：26大幅落後勇士。
進入第二節後，勇士持續拉開分差，雙方分差一度來到16分，但灰狼「新雙塔」Rudy Gobert、Julius Randle連續幾次進攻獲得罰球機會，合力打出一波9：3的攻勢，試圖將比分拉近，不過Brandin Podziemski在半場結束前，命中一顆外線，讓勇士以50：37領先灰狼。
兩隊易籃後，灰狼外線手感在第三節爆發，全隊9投6中，單節狂攻38分，迅速將比分咬近，進入決勝節時，僅以4分落後勇士。比賽在末節開始白熱化，雙方數次交換領先位置，然而在該節後半段，勇士一哥Stephen Curry跳出連砍3顆三分球，一口氣將比分拉開，最終，勇士就以113：103擊敗灰狼，中止近期的3連敗。
事實上，Stephen Curry本場前三節的外線手感不盡理想，但進入決勝節後找回王牌身手，全場攻下31分，外線共16投7中，且傳出10次助攻，先發中鋒TJD也貢獻15分。灰狼隊方面，Donte DiVincenzo、Anthony Edwards都砍下全隊最高的19分，Rudy Gobert也拿下18分、12籃板。
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比賽開局，勇士內線新秀「TJD」Trayce Jackson-Davis攻下6分，打出一波11：4的攻勢，且灰狼全隊在內外線進攻都找不到準頭，首局結束以15：26大幅落後勇士。
進入第二節後，勇士持續拉開分差，雙方分差一度來到16分，但灰狼「新雙塔」Rudy Gobert、Julius Randle連續幾次進攻獲得罰球機會，合力打出一波9：3的攻勢，試圖將比分拉近，不過Brandin Podziemski在半場結束前，命中一顆外線，讓勇士以50：37領先灰狼。
兩隊易籃後，灰狼外線手感在第三節爆發，全隊9投6中，單節狂攻38分，迅速將比分咬近，進入決勝節時，僅以4分落後勇士。比賽在末節開始白熱化，雙方數次交換領先位置，然而在該節後半段，勇士一哥Stephen Curry跳出連砍3顆三分球，一口氣將比分拉開，最終，勇士就以113：103擊敗灰狼，中止近期的3連敗。
事實上，Stephen Curry本場前三節的外線手感不盡理想，但進入決勝節後找回王牌身手，全場攻下31分，外線共16投7中，且傳出10次助攻，先發中鋒TJD也貢獻15分。灰狼隊方面，Donte DiVincenzo、Anthony Edwards都砍下全隊最高的19分，Rudy Gobert也拿下18分、12籃板。