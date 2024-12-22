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▲鳳梨發聲力挺統神，直呼「不愧是拉風的男人」。（圖／鳳梨臉書）

▲統神表示自己沒有不服輸，只是質疑裁判評分標準，並表示不會放過黑衣男。（圖／統神臉書）

▲統神（左）、蹦闆（右）6局打好打滿，最終由蹦闆獲勝，統神相當不服氣，怒嗆評審沒邏輯。（圖／記者李政龍攝）

知名實況主「亞洲統神」張嘉航與網紅「蹦闆」呂育銓昨（21）日在《拳上2024》開打，雙方激烈大戰6回合後，蹦闆最終以4分之差贏過統神，氣得統神怒喊「這是一場不公平的比賽」。對此，網紅鳳梨（吳泓逸）今（22）日稍早在臉書發聲力挺統神，直呼：「認真覺得統神很猛，不愧是拉風的藍（男）人！」引發熱議。鳳梨在臉書透露，自己昨晚認真地看了整場比賽後，真心認為統神很猛，他直呼：「不愧是拉風的藍人（男人）。」貼文曝光後，不少粉絲也留言附和：「精神可嘉了」、「支持統神」、「超猛，欣賞」、「說真的統神贏了，18盎司VS10盎司，拳套超吃虧的。」此外，還有人敲碗鳳梨上場：「鼠薯什麼時候也要參加拳上，我一定all in」、「想看鼠鼠對上罔腰！」統神與蹦闆昨晚在《拳上2024》展開對決，雙方將3分鐘6回合的賽程打好打滿，戰況膠著，最終統神以比分59:55敗給蹦闆，豈料賽後統神在台上氣得不服開嗆：「這是一個不公平的比賽！笑死人了，他剛打我我有退嗎？我一步都沒有退耶，你們裁判怎麼判的啊！」除此之外，統神昨晚賽後要進入採訪室進行媒體聯訪時，與蹦闆人馬在後台爆發肢體衝突，還遭1名穿著黑色西裝的男子從後方突襲頭部，場面相當混亂。對此，統神憤怒發文，痛批對攻擊行為難以容忍，直呼「動手的人我會提告」。