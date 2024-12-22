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美國拜登政府繼11月29日公告對台兩項3.85億美元軍售案後，20日再公布對台軍售，另外還宣布批准了對台灣不超過5.713億美元的防務支持。對此，中國外交部表示，已經在第一時間向美方提出嚴正交涉，並強調美方「以武助獨」只會引火燒身，「以台制華」注定不會得逞。中國外交部發言人在22日時，針對美國對台軍售及軍援一事表示，「美國再次向中國台灣地區提供軍援軍售，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是『八·一七』公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違背美方領導人不支持台獨承諾，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。」中國外交部發言人進一步表示，「。中方強烈不滿、堅決反對，已第一時間向美方提出嚴正交涉。」中國外交部發言人進一步指出，台灣問題是中國核心利益的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方「以武助獨」只會引火燒身，「以台制華」注定不會得逞。並強調，中方敦促美方立即停止武裝台灣，停止破壞台海和平穩定的危險行徑。中方將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。