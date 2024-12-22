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▲阿飛表示，統神在《拳上》配戴18盎司的拳套，平常主要是練習用，為了避免練習對象受到太大的傷害。（圖／記者李政龍攝）

▲統神在《拳上》會利用「轉頭卸力」和「側身閃躲」，並迅速尋找反擊出拳的機會。（圖／記者李政龍攝）

統神vs蹦闆的《拳上2024》擂台大戰昨（21）日落幕，最終蹦闆以59:55擊敗統神、拿下勝利，賽後各界針對兩人拳套討論熱烈，對此昨日《拳上》賽評、立技瘋阿飛坦言，18盎司拳套放在體重99公斤的統神身上，確實是一大劣勢，《拳上》蹦闆使用10盎司拳套、統神配戴18盎司拳套，阿飛指出，賽前沒有預料到統神會拿18盎司的拳套上去比賽，拳套盎司可以視為厚薄度的不同，，播報過多場職業賽的阿飛直言：「我基本上沒看過有人拿16盎司以上的拳套，在正式比賽上場，還是打6回合。」阿飛解釋，，也較難維持抱架姿勢，因此在拳套選擇上，統神完全值得所有人的尊敬，「說真的一般練過幾年的職業選手，可能都沒有這樣的意志力撐完這麼長的比賽，更何況他拿這麼重的拳套，對統神來講非常不利。」統神和蹦闆的《拳上》除了娛樂性十足之外，阿飛也強調兩人在擂台上的技術其實令人驚艷，以統神來說，除了重擊之外，身法反擊做得相當到位，例如中後段腳步跑不動時，統神被攻擊時會利用脖子旋轉的「轉頭卸力」，或是「側身閃躲」，蹦闆部分則是維持不和統神拼重拳的戰術，，這需要極高的專注度和反應能力。以只接觸拳擊3個多月的初學者來說，統神和蹦闆都展現出超乎預期的戰術執行力。