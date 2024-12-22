適逢歲末年終，為迎接聖誕佳節甚至是跨年檔期，多家餐飲業者都推出節慶外帶餐，像是火雞禮籃、爐烤美國牛肉等，搭配沙拉、配菜等菜色豐富，最多可讓6人共享，直接外帶一份，與親友在家過聖誕佳節更溫馨歡樂。全台聖誕節外帶火雞等大餐，精選10家，最低是連鎖餐廳樂雅樂推出的烤半雞，兩人共吃只要499元。
📍台北晶華酒店
台北晶華酒店即日起至12月30日特別應景推出一系列感恩大餐，共五款熟食禮籃，包括全台唯一的「皇家爐烤火鴨雞Turducken」、經典的「威靈頓牛排」、「爐烤火雞」、「香烤春雞」以及冠軍熱銷的「爐烤美國頂級肋眼牛排」，佳節必備甜品則有南瓜派、胡桃派、派對三重奏等選項，建議可直接到「晶華美食到你家」平台（按此）訂購。
📍台北花園大飯店
即日起至12月31日止，推出感恩節與聖誕火雞禮籃，每籃售價3,999元。禮籃內含重達約5公斤的美式風味爐烤火雞、清香鮮甜的爐烤蔬菜、醇厚鮮美的火雞原汁沾醬、濃郁的牛奶乳酪派及飯店精選紅酒，澎湃豐盛的火雞禮籃，無論是自用或送禮，都洋溢著滿滿的誠意。於飯店官網或Cosmos CLUB APP會員訂購更享有9折優惠，一起與家人朋友沉浸在濃厚的節慶氛圍中，享受一場豐盛的異國饗宴。
▲台北花園大飯店推出「感恩聖誕火雞禮籃」，每份售價3999元。（圖／取自台北花園酒店臉書）
📍台北喜來登大飯店
依循歷年傳統即日起至12月27日推出三款適合5至6人分享的歲末感恩禮籃組，首度推出「爐烤澳洲和牛肋眼豪華組」，重達2公斤的頂級和牛肋眼低溫慢烤，在家也能輕鬆享受奢華體驗。亦有年年熱銷的經典大餐「香烤火雞繽紛共享組」、鮮嫩多汁的「爐烤美國牛肉溫馨組」，搭配應景的松露培根炒洋芋、龍蝦起司通心麵、煙燻鮭魚凱薩沙拉，以及酥皮千層南瓜派等豐富配餐，與親友共享溫馨團聚時刻，感恩聖誕禮籃每組售價6,300元起，即日起可透過飯店官網訂購平台或飯店1樓The Deli預訂。
▲台北喜來登大飯店即日起至12月27日推出三款適合5至6人分享的歲末感恩禮籃組。（圖／台北喜來登提供）
📍台北萬豪
預購時間僅到今（22）日止，12月25日前領取，限量推出兩款感恩聖誕禮籃。「經典火雞禮籃」噴香誘人的美式烤火雞，蘸上道地的香濃火雞肉汁、酸甜蔓越莓醬。肉食控亦可以選擇「爐烤美國肋眼牛排禮籃」重達50盎司附含紅酒醬與蘑菇醬自由搭配。兩款禮籃皆附贈五道經典西式配菜，每組售價5,280元，適合四至六人享用。
📍台北遠東香格里拉飯店
有六款聖誕限定禮籃，精選各式特色節慶選品，佳節送禮或自用都適合，禮籃需提前三天預訂，可享買十送一優惠，聖誕限定造型蛋糕、甜點與禮籃價格自520元至5,500元不等。
▲台北遠東香格里拉因應聖誕節，推出節慶限定外帶傳統聖誕烤火雞 。（圖／台北遠東香格里拉提供）
📍福容桃園機捷A8店
提供外帶方案「2024感恩耶誕盛宴 ~爐烤全雞」嚴選優質全雞，肉質鮮嫩多汁，令人忍不住一口接一口外，套餐同樣搭配煙燻鮭魚凱撒沙拉、軟法麵包、烤季節時蔬及8吋草莓乳酪塔，手工塔皮加上新鮮草莓、特製乳酪醬，豐富內容每組只要2,880元，適合3至4人。
📍台中日月千禧酒店
台中日月千禧酒店24樓極炙牛排館其日起至2024年12月25日止推出應景的「感恩耶誕火雞禮籃」外帶，火雞禮籃內含重達6公斤的爐烤香料火雞、原味肉汁，搭配小紅莓醬汁及法式長棍麵包2個，每組3,880元(可供6-8位享用)。另有4人份組合餐加購，包括有「西班牙伊比利賽拉諾冷肉乳酪沙拉」、「法式松露南瓜湯」與「7吋南瓜乳酪派」，每組加購價1,099元。另有推薦餐酒「Tosti Asti Secco DOCG」加購，每瓶加購價1,500元。
▲台中日月千禧酒店即日起至2023年12月25日，推出應景的「感恩耶誕火雞禮籃」外帶。（圖／台中日月千禧提供）
📍五方食藏
珠寶盒法式點心坊姊妹品牌「五方食藏」歐陸料理餐廳，推出「歡聚外帶套餐」2750元，結合香料番茄醬烤豬肋排佐醃製鳳梨莎莎、山火腿芝麻葉披薩、焗烤千層麵、法式薯泥、小農綜合生菜沙拉等熱銷招牌料理，適合四人左右分享，可另加購南瓜湯，讓聖誕餐桌更為豐富完滿。即日起官網及門市開放預訂，即日起～2025年1月1日期間取餐，需提前一日預訂，並指定取餐門市。
📍PASTAIO
推出「PASTAIO感恩&聖誕節 香烤玉米雞歡聚組」，含烤全雞乙隻(附墨西哥風味水果玉米、蒜味雞油蘑菇)。並享有其他餐點加購價，像是義式肉丸義大利麵加購價300元（原價340元）、手工法式布丁塔(5吋) 加購價580元（原價680元）等。
預購日期為即日起至12月27日，提貨日期即日起~2025年1月1日。須於提貨日前3日預訂，不含提貨當日；內用需加收10%服務費。PASTAIO光復、內湖、新店、林口等四店同步供應。
📍樂雅樂
樂雅樂餐廳每年都會推出充滿節慶感的「感恩聖誕嫩烤火雞/香料烤雞」組合，「香草烤雞」搭配主廚特製「紅酒干蔥醬」，即日起至2024年12月31日可預訂，提領日到2025年01月05日，6~8人份「嫩烤火雞饗宴禮籃」2980元，另外還有香草烤半雞適合兩人共享，只要499元，同樣富有干蔥醬與蔬菜包。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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台北晶華酒店即日起至12月30日特別應景推出一系列感恩大餐，共五款熟食禮籃，包括全台唯一的「皇家爐烤火鴨雞Turducken」、經典的「威靈頓牛排」、「爐烤火雞」、「香烤春雞」以及冠軍熱銷的「爐烤美國頂級肋眼牛排」，佳節必備甜品則有南瓜派、胡桃派、派對三重奏等選項，建議可直接到「晶華美食到你家」平台（按此）訂購。
📍台北花園大飯店
即日起至12月31日止，推出感恩節與聖誕火雞禮籃，每籃售價3,999元。禮籃內含重達約5公斤的美式風味爐烤火雞、清香鮮甜的爐烤蔬菜、醇厚鮮美的火雞原汁沾醬、濃郁的牛奶乳酪派及飯店精選紅酒，澎湃豐盛的火雞禮籃，無論是自用或送禮，都洋溢著滿滿的誠意。於飯店官網或Cosmos CLUB APP會員訂購更享有9折優惠，一起與家人朋友沉浸在濃厚的節慶氛圍中，享受一場豐盛的異國饗宴。
▲台北花園大飯店推出「感恩聖誕火雞禮籃」，每份售價3999元。（圖／取自台北花園酒店臉書）
📍台北喜來登大飯店
依循歷年傳統即日起至12月27日推出三款適合5至6人分享的歲末感恩禮籃組，首度推出「爐烤澳洲和牛肋眼豪華組」，重達2公斤的頂級和牛肋眼低溫慢烤，在家也能輕鬆享受奢華體驗。亦有年年熱銷的經典大餐「香烤火雞繽紛共享組」、鮮嫩多汁的「爐烤美國牛肉溫馨組」，搭配應景的松露培根炒洋芋、龍蝦起司通心麵、煙燻鮭魚凱薩沙拉，以及酥皮千層南瓜派等豐富配餐，與親友共享溫馨團聚時刻，感恩聖誕禮籃每組售價6,300元起，即日起可透過飯店官網訂購平台或飯店1樓The Deli預訂。
▲台北喜來登大飯店即日起至12月27日推出三款適合5至6人分享的歲末感恩禮籃組。（圖／台北喜來登提供）
📍台北萬豪
預購時間僅到今（22）日止，12月25日前領取，限量推出兩款感恩聖誕禮籃。「經典火雞禮籃」噴香誘人的美式烤火雞，蘸上道地的香濃火雞肉汁、酸甜蔓越莓醬。肉食控亦可以選擇「爐烤美國肋眼牛排禮籃」重達50盎司附含紅酒醬與蘑菇醬自由搭配。兩款禮籃皆附贈五道經典西式配菜，每組售價5,280元，適合四至六人享用。
📍台北遠東香格里拉飯店
有六款聖誕限定禮籃，精選各式特色節慶選品，佳節送禮或自用都適合，禮籃需提前三天預訂，可享買十送一優惠，聖誕限定造型蛋糕、甜點與禮籃價格自520元至5,500元不等。
▲台北遠東香格里拉因應聖誕節，推出節慶限定外帶傳統聖誕烤火雞 。（圖／台北遠東香格里拉提供）
📍福容桃園機捷A8店
提供外帶方案「2024感恩耶誕盛宴 ~爐烤全雞」嚴選優質全雞，肉質鮮嫩多汁，令人忍不住一口接一口外，套餐同樣搭配煙燻鮭魚凱撒沙拉、軟法麵包、烤季節時蔬及8吋草莓乳酪塔，手工塔皮加上新鮮草莓、特製乳酪醬，豐富內容每組只要2,880元，適合3至4人。
📍台中日月千禧酒店
台中日月千禧酒店24樓極炙牛排館其日起至2024年12月25日止推出應景的「感恩耶誕火雞禮籃」外帶，火雞禮籃內含重達6公斤的爐烤香料火雞、原味肉汁，搭配小紅莓醬汁及法式長棍麵包2個，每組3,880元(可供6-8位享用)。另有4人份組合餐加購，包括有「西班牙伊比利賽拉諾冷肉乳酪沙拉」、「法式松露南瓜湯」與「7吋南瓜乳酪派」，每組加購價1,099元。另有推薦餐酒「Tosti Asti Secco DOCG」加購，每瓶加購價1,500元。
▲台中日月千禧酒店即日起至2023年12月25日，推出應景的「感恩耶誕火雞禮籃」外帶。（圖／台中日月千禧提供）
📍五方食藏
珠寶盒法式點心坊姊妹品牌「五方食藏」歐陸料理餐廳，推出「歡聚外帶套餐」2750元，結合香料番茄醬烤豬肋排佐醃製鳳梨莎莎、山火腿芝麻葉披薩、焗烤千層麵、法式薯泥、小農綜合生菜沙拉等熱銷招牌料理，適合四人左右分享，可另加購南瓜湯，讓聖誕餐桌更為豐富完滿。即日起官網及門市開放預訂，即日起～2025年1月1日期間取餐，需提前一日預訂，並指定取餐門市。
📍PASTAIO
推出「PASTAIO感恩&聖誕節 香烤玉米雞歡聚組」，含烤全雞乙隻(附墨西哥風味水果玉米、蒜味雞油蘑菇)。並享有其他餐點加購價，像是義式肉丸義大利麵加購價300元（原價340元）、手工法式布丁塔(5吋) 加購價580元（原價680元）等。
預購日期為即日起至12月27日，提貨日期即日起~2025年1月1日。須於提貨日前3日預訂，不含提貨當日；內用需加收10%服務費。PASTAIO光復、內湖、新店、林口等四店同步供應。
📍樂雅樂
樂雅樂餐廳每年都會推出充滿節慶感的「感恩聖誕嫩烤火雞/香料烤雞」組合，「香草烤雞」搭配主廚特製「紅酒干蔥醬」，即日起至2024年12月31日可預訂，提領日到2025年01月05日，6~8人份「嫩烤火雞饗宴禮籃」2980元，另外還有香草烤半雞適合兩人共享，只要499元，同樣富有干蔥醬與蔬菜包。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！