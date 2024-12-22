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一名女性接受電波拉皮手術因麻醉不當導致死亡，再次引發國人對於麻醉安全的討論。對此奇美醫院率先打造新一代「生成式人工智慧輔助麻醉風險評估系統」，整合機器學習、生成式AI技術，提供「一步到位」(One for All)解決方案，已獲國家醫療品質獎傑出醫療類金獎肯定，目標打造麻醉風險管理新標竿。奇美醫院麻醉部副主任褚錦承說明，手術與麻醉屬於侵襲性醫療處置，病人在接受手術前須充分了解麻醉風險，並與醫師達成醫病共識，但病人在麻醉門診時，常因緊張而無法理解繁複的醫療解說，且現行的麻醉風險評估工具，如美國麻醉醫師協會(ASA)的五級生理狀態分類，雖廣泛使用，但評估較主觀，且忽略多項生理參數，難以全面反映病人的實際風險。褚錦承表示，奇美醫院的麻醉風險評估系統以醫療大數據為基礎，結合機器學習與AI技術，開發出多款針對不同手術類型的風險預測系統，包括術後心血管事件、肺部併發症、腎功能損傷等，可為患者提供全面、客觀的風險評估。此外，褚錦承說，經過十多年醫療大數據的累積與模型訓練，奇美醫院已成功開發出多款針對不同手術類型的風險預測軟體，包括髖關節手術、開腹手術與胸腔手術等，其預測準確性經驗證均優於傳統的ASA分類系統。褚錦承指出，在第一代AI模型的基礎上，奇美醫院進一步開發具有數位孿生功能的第二代系統，可協助醫師與病人模擬不同條件下的風險變化，例如病人矯正貧血或改善腎功能後，麻醉風險會降低多少，而這些數據都能以即時圖形化方式呈現，使病人能更直觀理解風險管理的重要性。至於第三代系統，則進一步整合電子看板功能，可在手術當日自動同步患者的風險數據至院內電子風險警示系統，能即時提醒麻醉團隊關注高風險病人，並快速調整麻醉策略。對於最新推出的第四代系統，褚錦承說，特色在於引入當前最受矚目的生成式AI技術(如ChatGPT)，系統能自動擷取所需數據，迅速計算風險，並生成簡明扼要的文本總結，帶給醫師更即時的決策輔助。褚錦承表示，奇美醫院是台灣率先將AI技術全面應用於麻醉風險評估的醫院，不僅榮獲第25屆國家醫療品質獎傑出醫療類金獎，更取得國家發明專利及多個國內、外獎項，這套新一代系統不僅為醫師提供精準的決策支持，對於病人教育、風險管理等環節也有提升作用。