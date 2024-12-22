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《拳上2024》統神vs蹦闆的賽事昨（21）日晚間在充滿爭議的結局下落幕，落敗的「統神」張嘉航在擂台上直言判決不公平，現在讓我們進一步理解正式比賽的拳擊規則，拳擊賽事分成職業與業餘（奧運），後者比前者有更嚴格的規範，主要是為了保護選手並鼓勵技術性的比賽。職業和業餘拳擊的主要區別：1. 比賽回合：職業通常為10-12回合，每回合2分鐘。業餘通常為3回合，每回合3分鐘。2. 使用頭盔：職業男女都不使用頭盔。業餘男子不使用，女子使用。3. 計分方式：更強調擊倒與傷害程度。業餘更注重技術與準確度。4. 判定方式：計分裁判與主裁判綜合判定。業餘多數裁判投票決定。拳擊計分方式以「10分制」為主，每回合表現更出色的一方，通常會給予拳手10分，另一方通常為9分，特殊情況下（如被擊倒或犯規）會更低分。職業拳擊影響裁判打分的主要因素有4項，包含有效擊打、攻勢與控制、擂台控制以及防守能力，而業餘給分標準同樣4項，有效擊打（不包含擊打非正當區域，如後腦）、技術表現與控制力、進攻性、防守技巧。此外，若出現「擊倒（K.O.）」或其中一方無法繼續比賽，則宣告比賽結束，由對手獲勝。儘管有標準規範，但計分涉及主觀判斷，也可能因裁判的經驗、角度或偏見導致不公正的情況，近日沙烏地阿拉伯舉辦重量級拳王賽事，首度引入AI評審來評分，掀起熱議，而看向其他運動，跆拳道在2000年雪梨奧運成為正式比賽項目後，裁判公平性一直受到詬病，後為此引進電子護具，以降低裁判主觀因素所造成的錯誤判決，但也對這項運動產生出新的課題。