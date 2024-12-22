Wembanyama追平生涯最佳紀錄！聖安東尼奧馬刺今（27）日在主場迎戰波特蘭拓荒者，當家中鋒「斑馬」Victor Wembanyama完全宰制禁區，僅上場30分鐘，就攻下30分，其中包含3顆外線，並送出追平個人生涯最佳紀錄的10阻攻，率領馬刺以114：94擊潰拓荒者。
斑馬狂送10阻攻 追平生涯最佳紀錄
Victor Wembanyama本場出戰拓荒者，首節表現平平，但送出2次阻攻，進入第二節後，開始壓制對手禁區，且在半場結束前，連續轟進2顆三分彈，前兩節打完攻下11分，外加6次阻攻。
第三節Victor Wembanyama展現高命中率，單節4投4中，猛攻下15分，幫助馬刺維持大幅領先。最終在末節剩下8分多鐘時提前退場，全場累計攻下30分、10阻攻、7籃板以及3助攻，值得一提的是，Victor Wembanyama本場光靠著罰球就攻下了10分。
這是Victor Wembanyama生涯第10度繳出單場10阻攻，隊友Charles Bassey貢獻全隊次高的16分；而在拓荒者方面，Shaedon Sharpe拿下全隊最高的25分，Anfernee Simons也有18分表現。
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Victor Wembanyama本場出戰拓荒者，首節表現平平，但送出2次阻攻，進入第二節後，開始壓制對手禁區，且在半場結束前，連續轟進2顆三分彈，前兩節打完攻下11分，外加6次阻攻。
第三節Victor Wembanyama展現高命中率，單節4投4中，猛攻下15分，幫助馬刺維持大幅領先。最終在末節剩下8分多鐘時提前退場，全場累計攻下30分、10阻攻、7籃板以及3助攻，值得一提的是，Victor Wembanyama本場光靠著罰球就攻下了10分。
這是Victor Wembanyama生涯第10度繳出單場10阻攻，隊友Charles Bassey貢獻全隊次高的16分；而在拓荒者方面，Shaedon Sharpe拿下全隊最高的25分，Anfernee Simons也有18分表現。