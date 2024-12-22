我是廣告 請繼續往下閱讀

▲天氣一冷病毒蠢蠢欲動，醫師提醒腺病毒傳染高危險族群為6個月大至5歲、長者或免疫力低下者。（示意圖，非當事人／記者陳明安攝）

每當氣溫下降，各種病毒便伺機而動，包括常見的腺病毒（Adenoviruses）。食藥署表示，腺病毒可感染人類黏膜，依不同血清型會導致不同症狀，例如發燒、眼睛發炎、腹瀉、紅疹與呼吸道症狀等，而因感染者常發高燒且持續較久、大約5至7天，還被稱為「燒久姬」，不過目前已有快篩試劑，有助醫師迅速治療。針對腺病毒，食藥署指出，其一年到頭都可能傳播，經常與流感病毒、呼吸道融合病毒同時出現於秋冬或春夏交際，三者皆可能引發中耳炎、鼻竇炎、支氣管炎及肺炎；若孩子有發燒症狀，建議到醫療院所就醫，醫師會透過臨床症狀，初步診斷是否遭腺病毒感染之外，也可能採取病毒培養或腺病毒快篩試劑檢測。食藥署表示，病毒培養過程為採檢、分離、培養等，所需時間較久，而當培養結果出爐，患者通常已將痊癒；腺病毒快篩試劑則可大幅提升檢驗速度，約10分鐘即可知結果，常見操作方式為醫師使用咽喉拭子、鼻咽拭子，沾取鼻咽沖洗液拭子或角結膜拭子，適度刮取發炎部位黏膜，再經過快篩試劑檢測，即可確認病人體內是否帶有腺病毒抗原，呈陽性即表示病毒確實存在於體內，需進一步治療，而相關操作目前僅限由專業醫事人員操作。對於腺病毒傳染，食藥署指出，高危險族群為6個月大至5歲、長者或免疫力低下者，相關族群可多注意手部清潔，並盡量減少手部接觸口鼻，出入擁擠的場所最好佩戴口罩，同時保持室內空氣流通與充足睡眠，可降低感染機率。此外，食藥署提醒，民眾如需查詢醫療器材許可證產品相關資料，可至食藥署網站許可證資料庫查詢，而醫療器材引起不良反應，則可通報衛福利全國藥物不良反應通報中心。