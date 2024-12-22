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▲林穎樂貼出吃湯圓意外吃到鋁箔紙的黑白照，有感而發寫下近期心境。（圖／林穎樂IG）

▲林穎樂坦言和Vicky私下IG都有互相按讚，未來也不避諱再次同台。（圖／記者李欣容攝）

啦啦隊女神林穎樂、林襄近期遭黃小柔、Vicky公開點名「佔火車座位」、「對前輩沒禮貌」，事件延燒多日，兩人分別透過經紀公司發聲明澄清，林穎樂也2度露面回應媒體，強調和Vicky之間沒有裂痕。昨（21）日凌晨林穎樂在IG限時動態中曬出「黑白照」，透露自己冬至吃湯圓差點將鋁箔紙吞下肚，她無奈感嘆：「今年衰事很多！」林穎樂透露自己昨晚吃湯圓時，竟意外咬到「鋁箔紙」，好在當下有馬上發現，才沒有吃下肚。林穎樂透過這件事有感而發寫下：「雖然大家都說我今年衰事很多，但支持我的人遠大於不相信我的人！」林穎樂也藉機傳遞正能量給粉絲：「每件事所遇到的麻煩最後也都圓滿結束，想告訴大家，不管發生什麼事情，這些困難都只是暫時的。」言語間似乎也在抒發近期的心境。而林穎樂日前現身節目《百變智多星》記者會，再被問到「佔位」風波時，她低調回應：「之前該解釋的都解釋過了，後續球團部分會做統一說明。」並表示自己現在心情還好，私底下有安慰林襄，兩人的友誼也沒因此受影響。林穎樂也表示未來不避諱在節目中遇到黃小柔、Vicky，並表示：「一定會打招呼！」此外，她也透露與2位前輩私下還是會在IG上互相按讚。