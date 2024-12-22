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▲昨（21）日晚間統神vs蹦闆主秀開打之前，輪到主辦力邀來的韓國神級饒舌歌手Loco登台表演。（圖／翻攝自threads）

▲《拳上2024》主秀「統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓在結束比賽後，雙方人馬爆發激烈的言語和肢體衝突。（圖／記者李政龍攝）

《拳上2024》主秀拳賽由網紅統神vs蹦闆開打，最終蹦闆在裁判判定下勝出，不過賽後爭議仍然持續延燒，除了裁判的評分之外，連場外觀眾行為也成為關注焦點，YTR瘋男Nick（王柏傑）更認為「拳上觀眾素質真的非常差」，因為在韓國嘉賓Loco表演時一直鬧，連賽後都還繼續出征他，「不要丟臉到全世界了！」昨（21）日晚間統神vs蹦闆主秀開打之前，輪到主辦力邀來的韓國神級饒舌歌手Loco登台表演，為主秀暖場。沒想到在演唱時，疑似因為時間過長，台下開始有觀眾躁動，開始謾罵，還有網友跑到Loco的社群上留言嗆聲「難聽死了」、「在唱X小」。對此，YTR瘋男Nick也忍不住在Threads上發文開罵：「拳上觀眾素質真的非常差⋯看到Loco表演台下喊西八說中文，還有人跑去他的IG，用小號留中文叫他不要唱、唱三小」。Nick隨後也解釋Loco其實大有來頭，，Loco是Show Me The Money冠軍+裁判，不知道的話這節目的話，他大概是新說唱GAI、PG ONE（當時冠軍，新說唱基本上也是抄這節目然後娛樂化，目前已經超過十年、拍了十季，光這選秀節目冠軍+裁判，已經算是饒舌實力韓國頂流了。此外，Loco在IG上更有著180多萬來自全球各地的粉絲，這次來拳上表演卻反遭台灣觀眾出征謾罵，讓Nick也感慨「不懂真的可以安靜等你的拳賽，也不要丟臉到全世界」。