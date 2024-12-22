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▲歌手龐龍曾憑〈兩隻蝴蝶〉紅極一時，現在卻沒什麼人記得他了。（圖／翻攝自微博）

▲龐龍當時故意說自己是「專業歌手」，顯然看不起演歌雙棲的劉德華。（圖／翻攝自微博）

▲劉德華今年也有來台開唱，4場演唱會總計賣出4萬張門票。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

中國男星龐龍過去因歌曲〈兩隻蝴蝶〉爆紅，當年光是來電鈴聲下載就讓公司賺進2.4億人民幣（約台幣10億元），他2011年也順勢舉行北京演唱會，結果日期跟香港天王劉德華卡到同一天。當時龐龍受訪還囂張取笑劉德華學歷低，說自己不一樣，是念音樂學院畢業的，怎知最後龐龍演唱會只有2000人到場，慘輸劉德華。龐龍最終也因囂張言論敗壞人氣，從此被公司冷凍，如今只能當音樂老師。現年已經53歲的龐龍畢業於瀋陽音樂學院，該所學校是中國東北地區藝術與音樂領域的最高學府，因此這個學歷也讓龐龍相當自滿。2004年龐龍為了陸劇《281封信》錄製了插曲〈兩隻蝴蝶〉，想不到意外爆紅，在那個網路還不算發達的時代，不少人都指定要這首歌當手機鈴聲，讓龐龍的公司賺進2.4億人民幣的版權費，也令龐龍走上事業巔峰，連續4年登上中國央視春晚。到了2011年時，龐龍趁勝追擊決定在北京開唱，準備期間公司團隊卻發現他們的演唱會跟劉德華撞期，當時就有人問龐龍要不要改時間，但龐龍認為自己人氣不可能輸劉德華，所以堅持選當天開唱。在記者會上受訪時，龐龍一席話很明顯是在暗諷只有高中畢業的華仔學歷低，此言一出引起大批劉德華的歌迷不滿，龐龍演唱會更出現售票危機，據傳當時只賣出了2000多票，比劉德華低了整整10倍。而龐龍因為場地已經借了無法退縮，只能硬著頭皮開唱，台下許多排座位空空如也，對比劉德華座無虛席，場面相當尷尬。龐龍自此以後聲勢大不如前，2013年4月發行第10張專輯《美好》成績也是普普，後來就被公司冷凍了，再無傳唱度高的作品出現。龐龍也在2015年到浙江音樂學院任教，消失於歌壇；63歲的劉德華則繼續在華語樂壇發光發熱，2023年底開始舉行的「今天…is the Day」世界巡迴演唱會至今還在進行中，如此也驗證了「謙虛使人成功」這段話。