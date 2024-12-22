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▲彭佳慧攜手徐若瑄一起前進台大癌醫公益開唱。（圖／癌症希望基金會提供）

金曲歌后彭佳慧長期與癌症希望基金會合作，在全國各大醫院舉辦「聽希望在唱歌」演唱會，今年已邁入合作第21年，演唱累積達54場，她這次更是邀請好友、全能才女Vivian徐若瑄共襄盛舉，雙后合體為病患、陪伴在旁的家人，以及醫療人員演唱，讓他們都能暫時放下疾病與治療的辛苦，跟著她們的歌聲放鬆，一起唱歌搖擺。年初罹患甲狀腺癌的徐若瑄相當有感觸，表示自己先前生病時，「癌症長在口腔內」一直讓她擔心沒辦法再唱歌給大家聽。彭佳慧表示，每年位癌症病友唱歌都很開心和感動，希望用她們的歌聲能讓大家休息一下，也能因此得到能量。而首次加入演出行列的徐若瑄則感謝彭佳慧的邀請，讓她參與這麼有意義的活動，「追隨著很有愛心的佳慧姐的步伐，我們因為一起在做著有意義的事，感到很幸福。」年初罹患甲肰腺癌的她，來到台大癌醫更是有感觸，表示：「我是一名歌手，當知道癌症長在口腔，很擔心開刀後無法唱歌，現在能健康的唱歌給大家聽，真的非常開心。」同時她也特別感謝台大醫護團隊在手術期間的支持與照顧。徐若瑄當日演唱〈敬女人〉、〈愛笑的眼睛〉、〈接住我〉都帶動全場大合唱，並下台與大家互動，氣氛歡樂，這也是她第一次正式公開演唱電影《乓乒男孩》的主題曲〈接住我〉，她鼓勵病患對抗生病要有運動員的精神，不要放棄，「讓我們用更正面更樂觀的心態去面對，當我們疲憊的時候，想一想身邊的親友照顧我們也很辛苦，所以不要放棄自己，才不會辜負一直陪伴我們的家人。」台下許多觀眾聽到她的話都流下眼淚。徐若瑄隨後演唱〈別人的〉，而台下正坐著徐爸爸生病時的主治醫生，讓她想到爸爸和當時醫療團隊的照顧，一時情緒上來，她努力忍住眼淚完成演唱，她說：「佳慧姐在上台前提醒我，一定有很多感人的時刻會想哭，但要忍住，不能在台上掉淚，今天是帶歡樂給大家，我有做到。」彭佳慧則是壓軸登場，演唱代表作〈相見恨晚〉、〈甘願〉、〈大齡女子〉以及翻唱陳淑樺的經典歌曲〈夢醒時分〉，同樣讓全場跟著她一起合唱，除了公益巡迴演唱，彭佳慧近來也忙於內地巡迴演出，今年底她還會在新竹跟大家一起跨年，新專輯也在緊鑼密鼓籌備中。