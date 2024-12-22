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《拳上2024》昨晚（21日）在小巨蛋登場，最受矚目的對決當屬網紅「統神」張嘉航對上「蹦闆」呂育銓，不論賽前、賽後都佔據新聞版面，而過去台灣不是沒有辦過拳擊或格鬥賽，但此次能引起熱議，關鍵在於結合娛樂、話題與選手個人魅力，創造出與傳統拳擊或格鬥不同的模式。統神和蹦闆原本就是台灣網路文化中的指標性人物，擁有龐大的粉絲群體，他們參賽不僅吸引支持者的目光，也成為網路與媒體熱烈討論的話題，此外兩人的形象比起專業選手更「接地氣」，更容易讓觀眾帶入共鳴，而相較台灣職業拳擊與格鬥尚未能產出明星，目前仍難以激發全民的情感認同與支持熱潮。行銷方面，《拳上》透過網路直播及社群媒體廣泛宣傳，降低了觀眾的觀看門檻，觀眾可以輕鬆在家即時觀看比賽。加上台灣拳擊與格鬥文化發展相對較晚，對觀眾而言，純粹欣賞職業拳擊或格鬥的專業技術和體能不同，融合娛樂性、戲劇性的《拳上》，可能更具吸引力。無論是好易壞，賽後的爭議，如統神不服判決「這是一個不公平的比賽啊」，甚至進一步嗆對方「50萬匯給你啦乞丐」，都讓話題繼續延燒，為活動本身帶來額外的宣傳效應，而職業賽事多數選手專注比賽本身，話題性不夠，難以持續吸引大眾目光。