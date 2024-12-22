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▲《拳上2024》主秀「統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓在結束比賽後，雙方人馬爆發激烈的言語和肢體衝突。（圖／記者李政龍攝）

▲統神配戴18盎司的拳套在《拳上2024》大戰蹦闆，職業賽評坦言對統神是一大劣勢。（圖／記者李政龍攝）

《拳上2024》主秀拳賽統神vs蹦闆火熱開打，蹦闆在裁判判定下勝出，賽後卻引爆爭議，除了統神質疑裁判評分標準以外，在後台還統神還與蹦闆「抬轎黑衣人」引爆衝突，統神頭部遭偷襲打傷，事後也揚言提告。對此，蹦闆今日中午在YouTube開直播，親口向統神與主辦方等道歉，但也再次揭露「拳套盎司」的談判內幕，稱統神有收20萬妥協。蹦闆今（22）日在YouTube開了長達76分鐘的直播，先是向道歉，「在小巨蛋發生不好的事情，都不是主辦單位的錯，是我沒有顧好這些人」。最後蹦闆也親口向統神道歉，「沒有去幫你顧好這些事情，然後讓你發生這種事情，觀感不佳，很抱歉！」並強調一定會協助警方，將動手打統神的人找出來，並由警方、司法處理，還統神一個交代。至於賽前雙方一直爭吵的拳套盎司羅生門，蹦闆也在直播中表示：「拳套的事情，沒什麼好再爭了，不是我改的，是統神想要改我不給改，就這樣子而已。拳套盎司數我原先想要8，但主辦方說太小會打傷人，所以最後設定是，統神拳套盎司數，後來統神想改18我讓步，在後來統神又想改16盎司，我察覺不對勁，就沒同意，統神最後妥協，因為他收錢了，就這樣」，稱主辦方最後協商多給統神20萬，統神就以18盎司參賽。至於贏下拳賽統神要給蹦闆的50萬元，蹦闆則表示，自己會把50萬捐出做公益。