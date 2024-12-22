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立法院日前在衝突下強行三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》。有媒體報導，在三法闖關前，朝野密商折衷方案，卻被國民黨團總召傅崐萁推翻。對此，民進黨團總召柯建銘今（22）日出面還原過程，他表示，對於折衷方案，國民黨都不同意，「國民黨主席朱立倫、傅崐萁、立法院長韓國瑜、民眾黨團總召黃國昌四個人根本是沆瀣一氣、是亡國四人幫」。《鏡週刊》報導，對於三大法修法，行政院長卓榮泰、韓國瑜、柯建銘曾密切溝通，與國民黨主席朱立倫也達共識，卻因傅崐萁功虧一貴。對此，柯建銘今受訪時還原過程，卓榮泰看到立法院狀況，主動邀韓國瑜碰面，希望讓院會按程序正義走，之後要救濟，就是各黨的事，卓榮泰隨後找來民進黨團，說有跟韓國瑜談過，而這就是綠營一貫立場，要發言、要討論。柯建銘提到，當時共識是《選罷法》按程序走，《憲訴法》等下周二大法官人事同意權投票過後再談，《財劃法》則由行政院與地方溝通後，半年後提出行政院版。柯建銘說，後來韓國瑜轉告朱立倫，朱立倫回覆，《憲訴法》可等大法官補齊再談，但《財劃法》這會期前要完成，且民進黨不能占領主席台，但這樣的說法根本是把綠營的手綁起來看他們表演、是羞辱。柯建銘接著說，最後傅崐萁晚上6點多打給他，說《選罷法》不可以釋憲，《財劃法》則要在年底前完成三讀；他直言，沒有所謂的朱立倫同意，傅崐萁不同意，而是他們全部不同意，都加上天方夜譚的要求，朱立倫、傅崐萁、韓國瑜跟黃國昌四個人根本是沆瀣一氣、是「亡國四人幫」。