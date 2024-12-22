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美國總統當選人川普夫婦日前與日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠會面，期間除了回憶有關安倍晉三的往事之外，話題還涉及了國際局勢，並討論了有關於中國與台灣的安全保障環境問題。川普表示，中國與台灣之間的關係是威脅全球和平的一大問題。根據讀賣新聞報導，多名相關人士透露，川普於本月15日與夫人梅蘭妮亞在美國佛州的私人住所海湖莊園會見安倍昭惠，並舉行了晚宴宴請。在會面期間，川普除了談起了對於故友安倍晉三的思念，也與安倍昭惠討論到了涉及包括台灣在內的國際局勢話題。川普提到了台灣可能發生的緊急事態，認為「為了世界的和平，中國與台灣之間是一個非常大的問題。」報導指出，這展現出了川普新政府將會重視應對台灣局勢的立場。川普還在晚宴上，針對俄羅斯入侵烏克蘭一事，再次展現出推動停火談判的意願。他還表示本月初訪問巴黎時，與烏克蘭總統澤倫斯基會談中，要求盡快結束戰爭的內容。此外，川普還透過安倍昭惠，贈予日本首相石破茂一本人物攝影專集，書上有他的親筆簽名，並寫下「PEACE（和平）」字樣。隨著中國對台灣的軍事壓力不斷加大，日美兩國政府對台灣可能發生的緊急事態日益警惕。日本前首相岸田文雄與美國總統拜登的首腦會談中，一再確認台灣海峽和平與穩定的重要性。石破首相是否能與川普在台灣局勢上達成共識，將成為未來關注的焦點。川普表示，若日本希望安排石破茂與川普之間的會談，最佳時間點可能會在明年1月20日川普就任總統之前的1月中左右。