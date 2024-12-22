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▲金度潤參與特製餐盒的義賣公益活動，透露會不定期來台，尋找食材也嚐美食。（圖／記者李政龍攝）

▲金度潤（右）用山野菜搭配豬肉或牛肉，以小飯糰為主食，製成餐盒義賣，在寒冬中獻愛心。（圖／記者李政龍攝）

▲金度潤（中）因《黑白大廚》打開台灣知名度，義賣特製餐盒有不少粉絲等候購買並合照。（圖／記者李政龍攝）

曾在Netflix超夯節目《黑白大廚：料理階級大戰》出現的主廚金度潤（김도윤），來台獻愛心，特製山野菜小飯糰餐盒，販售所得收入扣除成本將投入忠義基金會「蒲公英寶寶贊助計畫」。他自從在該節目亮相後，知名度大增、走在路上都會被認出來，餐廳業績也明顯向上提升，只是總統尹錫悅的戒嚴風波之後，景氣又受到影響，現在業績又跌下去。他因此表示，《黑白大廚》第2季應該不會再參加，希望給其他餐廳製造話題、刺激業績的機會。他很喜歡台灣，常不定期前來，除了找食材也嚐美食，但若要在台灣開店，他想開一家麵店。金度潤參與《黑白大廚：料理階級大戰》的錄製後粉絲暴增，而且不管在台灣或是南韓，都更多人認出他。台灣粉絲形容他長得像「亂彈阿翔」，也覺得他的招牌瞇瞇眼有些像卡通人物「賤兔」，而他其實蠻害羞，因此在街上被認出會覺得有點不太方便，可是節目播出後餐廳業績倍數成長，當然讓他很開心。他認為餐飲業的景氣需要提振，尤其日前震驚全球的戒嚴事件，確實使得餐飲界又受到打擊，連在《黑白大廚》後他的餐廳業績本已翻倍，又都跌到播出前的狀況。他認為參與《黑白大廚》第一季不會很累，可是新的一季如果希望他回來，他應該不會參加，想把機會讓給其他同業，坦言該節目能夠讓每一家餐廳的美食被更多觀眾看見、吸引他們上門造訪，樂見大家都能得到類似加持。每一次來台，金度潤都會嘗試台灣的美食，有趣的是他喜愛的比較屬於在台灣發揚光大的非台灣土產料理，像是北京烤鴨、蘿蔔糕與酸菜魚火鍋，尤其是酸菜魚火鍋讓他一嚐就很驚艷，還想再吃。早先他也曾經被炸得脆脆的五花肉的皮打動，覺得相當美味。大多數老外都會怕的臭豆腐，他也在餐廳裡吃過，是用炸的，覺得味道不錯，蒸的還沒試過，也很樂意嘗試。他這次為公益活動製作的餐盒特別選了山野菜，想要讓大家感受到就算平凡的食材，只要真誠以愛心調製，也會有很美好的滋味。此番金度潤來去匆匆，只待3天兩夜，他也知道台灣有阿基師等名廚，很樂意有機會一起上節目交流。雖然目前在台灣的知名度已打開，且不少《黑白大廚》的觀眾可以是潛在的客層，他尚無確定在台展店的計畫，只是先想想，而他想要在台灣開的是麵店，也許台灣粉絲再等一陣子就會有更確定的好消息。