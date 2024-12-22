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▲電廠東側鵝卵石與沙地區域的珊瑚生態沒有電廠前面那麼好，即使如此，台電仍將用生態沉箱的工法，為生物打造一個新家。（圖／取自台電影片）

基隆協和燃油電廠改建、第四天然氣接收站紛爭多年，台電將於明年1月再闖環評。台電公布海底實景影像證明，現在珊瑚群聚的位置是生長在電廠前的消波塊上，東移後填地區珊瑚生態明顯不如人造的消波塊，即使如此，台電仍承諾將運用生態工法，打造生物新聚落。台灣北東電網面臨供電瓶頸，電網融通能力也有其上限，2025年用電需求預估將成長至600萬瓩，但隨著區域內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩。因此，台電多年強調，協和電廠從高排放的燃油發電改為燃氣發電，不僅僅更加環保，發電量也可達到260萬瓩，補足東北電網電力缺口。台電中央調度監林昭琦說，如果協和改建無法完成，將導致電力供需嚴重失衡，北東地區過分仰賴外援電力，輸電設備長期負擔就會過重，一旦機組或是線路發生故障的時候，北北基宜的供電就會「走在鋼索上」。此外，台電也公布協和海域生態的海底實景影像證明，當年興建協和電廠，反而在協和電廠前的消波塊間孕育了包括珊瑚、海葵等豐富的海洋生物，證明生態與開發可以共融。接下來的協和改建計畫，台電除了將填海造陸的位置移至電廠東側鵝卵石與沙地的區域，那裡的珊瑚生態沒有電廠前面那麼好，即使如此，台電仍將用生態沉箱的工法，為生物打造一個新家。台電強調，原本生長在電廠前方那些需要多年形成的生態聚落，不會因為改建計畫而受到影響。