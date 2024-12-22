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▲去年《拳上》Toyz大戰鍾培生(左)，最終激戰四回合由鍾培生獲勝。（圖／闕靖潔攝）

▲統神和蹦闆在《拳上》打滿「3分鐘6回合」。（圖／記者李政龍攝）

《拳上2024》主秀統神vs蹦闆的拳賽落幕後依然話題不斷，包含後台衝突、拳套盎司差異爭議也持續延燒。對此，去年主秀拳手之一的「香港電競教父」鍾培生也再次發文表示「重25kg 讓8 oz 拳套絕對對統神有利」，但也認為裁判不公正。拳上2024》統神vs蹦闆拳賽昨（21）日在台北小巨蛋火熱開打，雙方打好打滿3分鐘6回合，最終裁判評分以統神58-56、56-58、55-59 由蹦闆取勝，也引爆了針對裁判的質疑。昨（21）晚也到現場觀賽的《拳上2023》主賽事「前輩」鍾培生也發文表示，「」，鍾培生甚至揚言「」。事實上，鍾培生打拳資歷相當深厚，曾參與 4 場拳賽並取得 4 勝0敗 2 KO 的驚人戰績。鍾培生也表示，拳套方面，拳擊一定有A side 和B side ，賽前的規矩不公平，都是雙方選手已知道的，如果不滿意，可以一開始不同意比賽。例如我和Toyz 我可以選擇打的磅數，出場次序，拳套的oz， 我拳套的牌子，每回合時長和打的回合數等。但針對裁判評分之部分，鍾培生則說，自己與第一位給統神58-56勝蹦闆的裁判看法相同，57-57平手也是接受範圍內，第二位裁判給56-58也能理解，但最後第三位裁判，「」。